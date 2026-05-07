Справа про хабар. ВАКС оголосив вирок заступнику голови Рівненської облради

glavcom.ua
Сергій Свисталюк отримав вирок
Свисталюку призначене покарання у виді позбавлення волі на строк дев'ять років

У четвер, 7 травня, Вищий антикорупційний суд визнав винним заступника голови Рівненської облради Сергія Свисталюка. Його у 2024 році викрили на хабарі за «допомогу» із земельним та майновим питаннями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВАКС.

Вирок суду

«Суддя Вищого антикорупційного суду ухвалив вирок, яким визнав винуватим заступника голови Рівненської обласної ради у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України», – йдеться у повідомленні.

Свисталюку призначене покарання у виді позбавлення волі на строк дев'ять років з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням функцій представника місцевого самоврядування на строк три роки, з конфіскацією частини майна, а саме 500 тис. грн.

До набрання вироком законної сили вказаній особі залишено запобіжний захід у вигляді застави із покладенням процесуальних обов’язків. Вирок може бути оскаржений протягом тридцяти днів із дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Деталі справи про хабар

У 2024 році правоохоронці викрили на хабарі від приватного підприємця заступнику голови Рівненської обласної ради. За даними слідства, в кінці 2021 року приватний підприємець на електронному аукціоні придбав непрацюючий дитячий санаторій, який колись перебував у комунальній власності. 

«Заступник голови обласної ради, дізнавшись, що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та землю під ним, пообіцяв сприяння. Йшлося про списання майна та ухвалення депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж ділянки площею 5,4 га», – наголошує НАБУ.

За такі «послуги» посадовець у 2022-2023 рр. отримав від підприємця неправомірну вигоду на загальну суму майже пів мільйона гривень.

