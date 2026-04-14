Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Мільйонні збитки на закупівлі зерна. В Україну екстрадовано організатора схеми

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Антикорупційний суд заочно засудив фігуранта до майже чотирьох років позбавлення волі
фото: НАБУ

За даними слідства, унаслідок дій зловмисників держава втратила понад 13 млн грн

В Україну було екстрадовано організатора оборудки, яка завдала мільйонних збитків державному підприємству агропромислового сектору. За даними слідства, приватний підприємець незаконно придбав зерно за ціною, удвічі нижчою за ринкову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національне антикорупційне бюро.

«У змові з керівництвом ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» та іншими особами він придбав зерно за ціною, удвічі нижчою за ринкову. Крім того, держпідприємство замовило у нього та оплатило сільськогосподарські роботи, вартість яких штучно завищили», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, унаслідок протиправних дій держава зазнала 13,4 млн грн збитків. Варто зазначити, що НАБУ і САП викрили злочин ще у березні 2023 року. На той момент підозрюваний вже перебував за кордоном, тому його було оголошено в розшук.

У грудні 2025 року Вищий антикорупційний суд заочно засудив організатора оборудки до трьох років і 10 місяців позбавлення волі.

Передача засудженого відбулася в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець – Корчова», що на Львівщині.

До слова, у 2025 році Росія викрала понад 2 млн тонн українського зерна з тимчасово окупованих територій України. Москва постачала його на ринки Африки, Азії, Близького Сходу та Європи. Майже 40% було доставлено до Єгипту.

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, для здійснення цієї незаконної торгівлі Росія використовувала порти в Азовському та Чорному морях і створила «тіньовий зерновий флот». Українській розвідці вдалося ідентифікувати 45 суден, залучених до викрадення українського зерна та його транспортування на світові ринки. Запроваджені санкції проти 43 із них, а також проти 39 капітанів.

Читайте також:

Теги: зерно корупція в Україні НАБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У зоні ЧАЕС незаконно вирощували зерно
Прокуратура викрила схему вирощування зерна у зоні відчуження: деталі
Вчора, 14:52
Аварійно-рятувальні роботи в Одесі, удар по Харкову. Головне за 6 квітня 2026
Аварійно-рятувальні роботи в Одесі, удар по Харкову. Головне за 6 квітня 2026
6 квiтня, 21:19
За даними слідства, Качний купив квартиру в центрі Києва площею 132,6 кв. м
Незаконне збагачення на 13 млн грн. Нардеп Качний отримав підозру
6 квiтня, 18:40
Світ входить у подвійну кризу: поряд із нафтою під ударом і добрива – основа врожаю
Усі говорять про нафту. Але є загроза значно небезпечніша
3 квiтня, 19:19
У дохід держави стягнуто Toyota C-HR Hybrid 2022 року випуску та Toyota С-HR 2021 року випуску
Одещина: суд конфіскував два авто ексочільника Білгород-Дністровського ТЦК
3 квiтня, 19:02
Ексчиновника Тернопільської ОВА остаточно визнали винним у хабарі
Верховний Суд залишив вирок ексчиновнику Тернопільської ОВА: подробиці
26 березня, 16:36
Соратник Януковича підозрюється в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом
Санкції проти ексрегіонала Іванющенка. НАБУ звернулося до Зеленського та СБУ
23 березня, 11:06
Заступникам керівників СБУ в Київській та Рівненській областях, а також посереднику загрожує до 12 років ув’язнення
Заступники двох обласних голів СБУ отримали підозри
17 березня, 17:04
СБУ прокоментувала затримання співробітника НАБУ
СБУ прокоментувала затримання співробітника НАБУ
16 березня, 01:59

Кримінал

Вітчим, який роками ґвалтував падчерку, у суді цинічно попросив знову «бути родиною»
Вітчим, який роками ґвалтував падчерку, у суді цинічно попросив знову «бути родиною»
Киянка, яка «відмазувала» від мобілізації, заплатить мегаштраф
Киянка, яка «відмазувала» від мобілізації, заплатить мегаштраф
Схема на десятки мільйонів гривень. В Україні викрито нелегальне виробництво вейпів
Схема на десятки мільйонів гривень. В Україні викрито нелегальне виробництво вейпів
Харків: СБУ затримала російську агентку, яка наводила реактивні дрони
Харків: СБУ затримала російську агентку, яка наводила реактивні дрони
Справа Чернишова: ВАКС продовжив зобов'язання для ексміністра
Справа Чернишова: ВАКС продовжив зобов'язання для ексміністра

Новини

В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Сьогодні, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Вчора, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Вчора, 19:51
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
Вчора, 18:47
Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»
Вчора, 18:04
У Росії палає один із найбільших хімічних заводів (відео)
Вчора, 16:55

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua