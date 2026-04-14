Мільйонні збитки на закупівлі зерна. В Україну екстрадовано організатора схеми

За даними слідства, унаслідок дій зловмисників держава втратила понад 13 млн грн

В Україну було екстрадовано організатора оборудки, яка завдала мільйонних збитків державному підприємству агропромислового сектору. За даними слідства, приватний підприємець незаконно придбав зерно за ціною, удвічі нижчою за ринкову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національне антикорупційне бюро.

«У змові з керівництвом ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» та іншими особами він придбав зерно за ціною, удвічі нижчою за ринкову. Крім того, держпідприємство замовило у нього та оплатило сільськогосподарські роботи, вартість яких штучно завищили», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, унаслідок протиправних дій держава зазнала 13,4 млн грн збитків. Варто зазначити, що НАБУ і САП викрили злочин ще у березні 2023 року. На той момент підозрюваний вже перебував за кордоном, тому його було оголошено в розшук.

У грудні 2025 року Вищий антикорупційний суд заочно засудив організатора оборудки до трьох років і 10 місяців позбавлення волі.

Передача засудженого відбулася в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець – Корчова», що на Львівщині.

До слова, у 2025 році Росія викрала понад 2 млн тонн українського зерна з тимчасово окупованих територій України. Москва постачала його на ринки Африки, Азії, Близького Сходу та Європи. Майже 40% було доставлено до Єгипту.

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, для здійснення цієї незаконної торгівлі Росія використовувала порти в Азовському та Чорному морях і створила «тіньовий зерновий флот». Українській розвідці вдалося ідентифікувати 45 суден, залучених до викрадення українського зерна та його транспортування на світові ринки. Запроваджені санкції проти 43 із них, а також проти 39 капітанів.