Тимошенко звинуватила НАБУ у використанні російського програмного забезпечення

Дарія Демяник
Експертиза, яку замовляло НАБУ, проводилась на ворожому програмному комплексі, заявляє Тимошенко
фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

Проводячи технічну експертизу аудіозапису проти мене, НАБУ використало техніку з російським програмним забезпеченням. Про це заявила журналістам під час брифінгу за результатами судового розгляду Юлія Тимошенко.

За її словами, НАБУ проводило експертизу на програмному комплексі Justiphone, який контролюється ФСБ та використовується російськими правоохоронними органами.

«Це програмний комплекс країни-ворога і він має пряме відношення до ФСБ російської федерації і до Міністерства оборони російської федерації», – заявила Юлія Тимошенко.

Вона переконана – використання програмного забезпечення російського походження означає фактичне втручання спецслужб РФ у її справу, а також є загрозою національній безпеці.

«Використовувати ворожі програмні комплекси для того, щоб щось робити в Україні, прямо заборонено законом України про кібербезпеку, постановами уряду, указом президента. Ця експертиза зроблена по суті на базі даних ФСБ. І тоді виходить, що НАБУ якраз і виконує їхнє замовлення», – обурилася лідерка «Батьківщини».

Юлія Тимошенко висловила сподівання, що ВАКС візьме до уваги всі ці докази і діятиме по закону.

Увечері 13 січня працівники антикорупційних органів прийшли з обшуком в офіс «Батьківщини» та вилучили у лідерки партії Юлії Тимошенко $40 тиc. За версією слідства, Тимошенко начебто намагалася підкупити трьох народних депутатів з іншої фракції, аби ті виконували її вказівки щодо тих чи інших голосувань. 

14 січня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Тимошенко про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Також антикорупційні органи опублікували запис розмови Тимошенко з депутатом, якому вона запропонувала хабар.

Лідерка «Батьківщини» категорично відкинула звинувачення та назвала ситуацію політичним переслідуванням. За її словами, вилучені $40 тиc. були її особистими заощадженнями. Вона також пов’язала події з можливим наближенням виборчої кампанії.

За словами Тимошенко, її співрозмовником на оприлюдненому аудіозаписі був нардеп від «Слуги народу» Ігор Копитін, стосовно якого є кримінальна справа в НАБУ. Вона стверджувала, що Копитін сам запропонував їй співпрацю, бо виступає проти політики своєї фракції та президента. 

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33,3 млн грн. Також на неї було покладено обов’язки здати закордонний паспорт, не залишати межі Київської області без дозволу слідства та утримуватися від спілкування з визначеними народними депутатами.

23 січня за лідерку «Батьківщини» внесли повну суму застави.

26 січня суд відхилив апеляцію Юлії Тимошенко щодо скасування застави, але дозволив їй контактувати з народними депутатами та вільно пересуватися Україною.

16 лютого 2026 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення скасувати постанову слідчого судді про арешт частини майна подружжя Тимошенко. 

26 лютого НАБУ повернуло Тимошенко кошти, вилучені під час обшуку, за рішенням Апеляційної палати ВАКС. Захист лідерки «Батьківщини» назвав це «черговим кроком до відновлення справедливості».

