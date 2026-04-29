Ростислав Вонс
Самоочищення СБУ. Спецслужба відзвітувала про результати з початку 2026 року
У 2026 році внутрішня безпека Служби безпеки повідомила про підозру 20 посадовцям СБУ
Питанням очищення Служби безпеки займається перший заступник голови СБУ Олександр Поклад

Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки продовжує системну роботу з очищення СБУ від зловмисників, що працювали на шкоду державній безпеці України. У 2026 році внутрішня безпека спецслужби повідомила про підозру 81 особі, із яких 20 фігурантів – це посадовці СБУ, причетні до протиправних дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як зазначається, серед затриманих – російські агенти-терористи, «кроти», які шпигували на користь ворога, а також учасники шахрайських та незаконних схем. Особливу увагу Управління внутрішньої безпеки приділяє протидії корупційним проявам всередині Служби безпеки. Цей процес перебуває під контролем очільника СБУ генерал-майора Євгенія Хмари.

Так, у березні було затримано двох заступників начальників обласних управлінь СБУ, які вимагали кошти у керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу.

Також у Києві в лютому цього року «по гарячих слідах» затримано двох російських агентів, які за допомогою саморобної бомби підірвали фургон, припаркований поряд з об’єктом СБУ. За матеріалами справи, теракт виконали завербований ворогом військовий ЗСУ, який самовільно залишив службу на Сумщині, та його знайомий спільник зі столиці.

Крім того, у Київській області цього року ліквідовано схему масового виготовлення та продажу фейкових посвідчень силових відомств України, зокрема СБУ. Організатором оборудки виявився колишній військовослужбовець ЗСУ. До схеми він залучив ще 18 спільників, які виготовляли фальшивки за суми від $3 до 5 тис.

Також внутрішня безпека СБУ викрила трьох співробітників, які займалися протиправною діяльністю у Вінницькій, Волинській та Львівській областях.

Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна
Наразі всім фігурантам вищезазначених правопорушень повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 4 ст. 187 (розбій);
  • ч. 4 ст. 190 (шахрайство);
  • ч. 2 ст. 199 (збут підроблених грошей);
  • ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб);
  • ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
  • ч. 1 ст. 369 (пропозиція чи надання неправомірної вигоди службовій особі);
  • ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив очистити СБУ від тих, «чий інтерес – не Україна». Володимир Зеленський додав, що кожен на державних посадах «повинен працювати на Україну й заради України».

До слова, детективи Національного антикорупційного бюро викрили начальника слідчого відділу Управління Служби безпеки в Полтавській області, його підлеглого та адвоката на одержанні неправомірної вигоди. 

