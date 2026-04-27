«Мертві» директори і сотні мільйонів гривень. Поліція викрила масштабну схему в оборонці

Фіктивні фірми з вигаданими іноземцями виводили гроші з контрактів і занижували податки

Правоохоронці викрили схему відмивання коштів з оборонних контрактів на суму близько 580 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

фото: Національна поліція України

За даними слідства, підрядник Міністерства оборони перераховував кошти через мережу фіктивних підприємств, після чого гроші переводилися у готівку через конвертаційний центр.

У поліції встановили, що директорами частини компаній формально значилися громадяни України, які з 2014 року проживають на тимчасово окупованих територіях і підтримують російську агресію.

Крім того, серед засновників деяких підприємств були вказані нібито громадяни Польщі. Однак перевірка показала, що ці особи не існують, тобто дані були вигаданими.

Схема складалася з кількох рівнів. Спочатку кошти з оборонних контрактів проходили через фіктивні фірми. Далі їх переводили через конвертаційний центр у готівку. Паралельно учасники схеми занижували податкові зобов’язання.

За результатами судово-економічних експертиз, держава втратила понад 100 мільйонів гривень через несплату податків. У грудні минулого року трьом учасникам схеми повідомили про підозру. Серед них – керівник конвертаційного центру, співорганізатор, який координував зв’язок між підприємствами, а також бухгалтерка.

Попри це, фігуранти не припинили діяльність. За даними слідства, вони планували провокації проти слідчого, зокрема намагалися знайти виконавця для підпалу його автомобіля за грошову винагороду.

