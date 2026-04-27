«Мертві» директори і сотні мільйонів гривень. Поліція викрила масштабну схему в оборонці

glavcom.ua
Єгор Голівець
Підрядник Міноборони відмив сотні мільйонів через фіктивні фірми
Фіктивні фірми з вигаданими іноземцями виводили гроші з контрактів і занижували податки

Правоохоронці викрили схему відмивання коштів з оборонних контрактів на суму близько 580 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

За даними слідства, підрядник Міністерства оборони перераховував кошти через мережу фіктивних підприємств, після чого гроші переводилися у готівку через конвертаційний центр.

У поліції встановили, що директорами частини компаній формально значилися громадяни України, які з 2014 року проживають на тимчасово окупованих територіях і підтримують російську агресію.

Крім того, серед засновників деяких підприємств були вказані нібито громадяни Польщі. Однак перевірка показала, що ці особи не існують, тобто дані були вигаданими.

Схема складалася з кількох рівнів. Спочатку кошти з оборонних контрактів проходили через фіктивні фірми. Далі їх переводили через конвертаційний центр у готівку. Паралельно учасники схеми занижували податкові зобов’язання.

За результатами судово-економічних експертиз, держава втратила понад 100 мільйонів гривень через несплату податків. У грудні минулого року трьом учасникам схеми повідомили про підозру. Серед них – керівник конвертаційного центру, співорганізатор, який координував зв’язок між підприємствами, а також бухгалтерка.

Попри це, фігуранти не припинили діяльність. За даними слідства, вони планували провокації проти слідчого, зокрема намагалися знайти виконавця для підпалу його автомобіля за грошову винагороду.

Нагадаємо, що Служба безпеки та Національна поліція ліквідували масштабну схему розкрадання державних грошей «Укренерго». Правоохоронці викрили шість осіб, які, за даними слідства, привласнили кошти національної компанії через махінації на закупівлі електроенергії. 

Теги: корупція в Україні Міноборони поліція

