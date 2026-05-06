Вимагав у ветерана гроші за зняття з військового обліку. У Дніпрі затримано працівника ТЦК

Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала у Дніпрі працівника одного з мобілізаційних відділень ТЦК та СП, який організував схему системного вимагання хабарів з військовозобов’язаних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на управління СБУ у Дніпропетровській області.

«За матеріалами справи, фігурант вимагав $1500 від ветерана війни за «сприяння» у виключенні його з військового обліку. Встановлено, що чоловік мав законні підстави для зняття з обліку за станом здоров’я та надав усі необхідні документи. Втім, працівник ТЦК навмисно створював штучні перешкоди та затягував процедуру», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці стверджують, що за хабар зловмисник обіцяв вплинути на службових осіб одного з районних ТЦК Дніпра для ухвалення рішення про виключення заявника з військового обліку, внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також видачі військово-облікового документа.

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали зловмисника під час одержання грошей. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та можливих спільників.

До слова, Служба безпеки України викрила на корупції очільника Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовець налагодив корупційну схему, пропонуючи місцевим підприємцям «імунітет» від мобілізації для їхніх працівників за грошову винагороду.