Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Вимагав у ветерана гроші за зняття з військового обліку. У Дніпрі затримано працівника ТЦК

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Вимагав у ветерана гроші за зняття з військового обліку. У Дніпрі затримано працівника ТЦК
Співробітники СБУ та Нацполіції затримали зловмисника під час одержання грошей
фото: СБУ

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та можливих спільників

Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала у Дніпрі працівника одного з мобілізаційних відділень ТЦК та СП, який організував схему системного вимагання хабарів з військовозобов’язаних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на управління СБУ у Дніпропетровській області.

«За матеріалами справи, фігурант вимагав $1500 від ветерана війни за «сприяння» у виключенні його з військового обліку. Встановлено, що чоловік мав законні підстави для зняття з обліку за станом здоров’я та надав усі необхідні документи. Втім, працівник ТЦК навмисно створював штучні перешкоди та затягував процедуру», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці стверджують, що за хабар зловмисник обіцяв вплинути на службових осіб одного з районних ТЦК Дніпра для ухвалення рішення про виключення заявника з військового обліку, внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також видачі військово-облікового документа.

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали зловмисника під час одержання грошей. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та можливих спільників.

До слова, Служба безпеки України викрила на корупції очільника Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовець налагодив корупційну схему, пропонуючи місцевим підприємцям «імунітет» від мобілізації для їхніх працівників за грошову винагороду.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні ТЦК Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Четверо чоловіків (віком 23, 33, 44 та 52 роки) перебувають у лікарні у важкому стані
У Дніпрі зросла кількість постраждалих від удару РФ: що відомо
Сьогодні, 08:59
Підліток запросив друзів до себе додому для демонстрації зброї
У Дніпрі підліток вирішив похизуватись зброєю – все завершилось трагедією
2 травня, 06:23
Андрію Коболєву інкриміновано незаконне отримання премії за перемогу «Нафтогазу» у Стокгольмському арбітражі
Антикорупційний суд зменшив заставу ексголові «Нафтогазу» Коболєву
30 квiтня, 16:09
Росія знову атакувала Дніпро безпілотниками: виникла пожежа на обʼєкті інфраструктури
Росія знову атакувала Дніпро безпілотниками: виникла пожежа на обʼєкті інфраструктури
25 квiтня, 23:30
Працівника ТЦК засудили за перешкоджання діяльності Омбудсмана України
Суд покарав голову ТЦК на Закарпатті за перешкоджання перевірці Омбудсмана
25 квiтня, 14:44
Наслідки атаки на Дніпро у ніч на 16 квітня 2026 року
Дніпро: ворог вдарив балістикою по будинках
16 квiтня, 03:42

Кримінал

Вимагав у ветерана гроші за зняття з військового обліку. У Дніпрі затримано працівника ТЦК
Вимагав у ветерана гроші за зняття з військового обліку. У Дніпрі затримано працівника ТЦК
Смертельна ДТП. Нардеп Ніколаєнко, якого виправдав суд, назвав єдину свою провину
Смертельна ДТП. Нардеп Ніколаєнко, якого виправдав суд, назвав єдину свою провину
«Бойові» або передова: двох командирів викрили на поборах з підлеглих
«Бойові» або передова: двох командирів викрили на поборах з підлеглих
Адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон обрала несподівану лінію захисту
Адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон обрала несподівану лінію захисту
Бив за таблицю множення: на Волині судитимуть командира військового вишу
Бив за таблицю множення: на Волині судитимуть командира військового вишу
Справа Фаріон: новій адвокатці Зінченка відмовлено у відводі колегії суддів
Справа Фаріон: новій адвокатці Зінченка відмовлено у відводі колегії суддів

Новини

Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Сьогодні, 20:01
Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Сьогодні, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Сьогодні, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Сьогодні, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Сьогодні, 15:15
Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Сьогодні, 14:05

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua