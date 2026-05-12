Обрання запобіжного заходу Єрмаку розтягнеться на два дні: деталі

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Сторона захисту попросила суд відкласти справу для ознайомлення з матеріалами
фото: 24 Канал

12 травня колишньому керівнику Офісу президента не обиратимуть запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд сьогодні, 12 травня, не обиратиме запобіжний захід екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

Адвокат ексголови Банкової Ігор Фомін повідомив, що справа складається із 16 томів по 250 сторінок в середньому, тому сторона захисту просить відкласти справу, адже не було часу для ознайомлення. Суддя оголосив, що буде надано час для ознайомлення, тому сьогодні прокурори розпочнуть свої виступи, а засідання також продовжиться завтра, де сторона захисту зможе висловити свою позицію.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд розгляне клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента. Ексочільника Банкової підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко під час брифінгу повідомив, що прокуратура САП проситиме для Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн.

Як відомо, НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. За даними слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому» та використовувалися для зведення елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області.

Водночас адвокат Єрмака Ігор Фомін заявив, що підозра його клієнту у справі про легалізацію 460 млн грн під час елітного будівництва під Києвом є необґрунтованою. Сам Єрмак стверджує, що готовий давати розгорнуті коментарі лише після завершення слідства. Також він заперечив причетність до «Династія».

Кооператив «Династія» – це недобудоване котеджне містечко на чотири приватні резиденції площею приблизно тисячу квадратних метрів кожна і спільний будинок зі спа-зоною, басейном та спортзалом, у Козині, елітному передмісті Києва. Слідчі оцінюють ринкову вартість восьми гектарів землі, на якій велося будівництво, в $6 млн. Вартість будівництва кожної резиденції НАБУ оцінює приблизно в $2 млн.

На плівках НАБУ, розповсюджених 11 травня, є копії концепції приватної резиденції в котеджному містечку «Династія». Документ датований 2020 роком. Також під час судового засідання 12 травня прокурор САП заявила, що на території «Династії», планувалося зведення п'яти резиденцій Учасники злочинної групи їх маркували таким чином: R2 (за версією слідства, це будинок Андрія Єрмака) R3 – будинок Тимура Міндіча, R4 – будинок Олексія Чернишова.

Концепція резиденції в котенджному містечку «Династія»
скриншот з відео НАБУ

Нагадаємо, у липні та жовтні минулого року вийшло дві публікації журналістів-розслідувачів про будівництво кількох котеджів в елітному селищі Козин, що під Києвом. За недобудованими віллами, як заявляли ЗМІ, стоїть колишній віцепремʼєр Олексій Чернишов та підконтрольні йому особи. Як вдалося з’ясувати «Главкому» з судового реєстру, у серпні 2025-го НАБУ почало нове розслідування за фактами легалізації майна в особливо великому розмірі.

У далекому 2012 році київські фірми «КО Компані» і «Блум Девелопмент» за 2,4 млн грн викупили цілісний майновий комплекс бази відпочинку «Сонячна» у Козині. Площа земельної ділянки склала 4,24 га. Сама ж ділянка була у власності Козинської селищної ради, яка без проблем передала її в оренду ТОВ «Блум Девелопмент» на 49 років. У липні 2019 року селищна рада за 9 млн грн продала цю ділянку фірмі-орендарю. З того часу там почалося інтенсивне будівництво.

