Віденський суд зобов'язав екснардепа видалити публікації про «схему» в Ощадбанку

Колишній народний депутат Борислав Береза
Борислав Береза, за рішенням суду, має утриматися від поширення будь-яких звинувачень на адресу Ощадбанку 

Комерційний суд Відня задовольнив заяву Ощадбанку про забезпечувальний захід у справі про захист ділової репутації щодо так званого «угорського кейсу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу фінустанови.

Судове рішення

Австрійський суд зобов'язав колишнього народного депутата Борислава Березу утриматися від поширення, зокрема в соціальних мережах, будь-яких звинувачень на адресу Ощадбанку та його керівництва. Крім того, політик має повністю видалити всі попередні публікації на цю тему.

За кожне зафіксоване порушення або невиконання цієї заборони Березі загрожує грошовий штраф у розмірі до €100 тис.

В Ощадбанку наголосили, що ухвалене рішення є першим кроком. Надалі юристи фінустанови подадуть основний позов в Австрії, щоб отримати остаточну і безстрокову судову заборону на поширення недостовірної інформації.

Крім того, банк уже офіційно поінформував компанії Facebook та Telegram про рішення суду для примусового видалення наклепницьких постів, якщо відповідач проігнорує вимоги закону.

Суть справи 

Борислав Береза – колишній народний депутат України VIII скликання. Він заявляв, що через інкасаторські автомобілі Ощадбанк нібито могла працювати схема «тіньового» виведення валюти та золота за кордон. Він стверджував, що броньовані авто їздили маршрутом через Австрію та Сербію, а на території України нібито могла відбуватися підміна готівки.

Також Береза заявляв про нібито причетність до цієї логістики посадовців Офісу президента та НБУ. Окремо він звертав увагу на те, що Ощадбанк, за його словами, «використовував іншу схему доставки готівки, ніж інші великі банки». 

Австрійська Феміда детально вивчила матеріали та визнала ці твердження наклепом.

Станом на ранок 21 травня ці дописи у його Facebook уже видалено.

Що передувало

5 березня в Угорщині затримали два інкасаторські автомобілі українського Ощадбанку разом із сімома співробітниками, що перевозили $40 млн, €35 млн та дев'ять кг золота з австрійського Raiffeisen Bank International до України. Володимир Зеленський тоді назвав це неприкритим грабежем.

Згодом співробітники «Ощадбанку», яких 5 березня незаконно затримали в Угорщині разом із двома інкасаторськими авто, уже повернулися в Україну. Банк оскаржуватиме дії угорської міграційної служби щодо обмеження права інкасаторів на в'їзд до ЄС. Окремо розглядатиметься факт порушення прав українців, яких понад добу тримали без доступу до юристів та консула.

«Главком» писав, що інкасаторські автомобілі державного Ощадбанку, які раніше затримали в Угорщині, вже передані представникам банку та українським дипломатам. Транспорт повернула Національна податкова та митна адміністрація Угорщини.

Також повідомлялось, що Угорщина поверне Україні вилучені кошти та золото Ощадбанку, якщо підозри щодо українських інкасаторів не підтвердяться. 

Нагадаємо, 6 травня, Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року.

