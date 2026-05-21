Андрій Єрмак прибув до суду, де розглядатиметься апеляція у його справі (відео)

Єрмак очікує від процесу лише «справедливого, неупередженого та незалежного суду»
Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак прибув до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, яка розгляне скаргу на обраний йому запобіжний захід, інформує «Главком».

Перед початком засідання ексголова ОП заявив пресі, що очікує від процесу лише «справедливого, неупередженого та незалежного суду». Відповідати на інші запитання представників медіа політик відмовився. 

Зауважимо, засідання Апеляційної палати було призначене на 21 травня. Захист ексчиновника оскаржує ухвалу слідчого судді ВАКС від 14 травня 2026 року, згідно з якою Єрмака відправили під варту з альтернативою застави у 140 млн грн.

НАБУ і САП закидають Андрію Єрмаку причетність до легалізації (відмивання) 460 млн грн під час зведення елітного котеджного містечка у селищі Козин під Києвом протягом 2021–2025 років. Сам Єрмак усі звинувачення відкидає та наполягає на своїй невинуватості. 18 травня він вийшов із СІЗО під заставу в 140 млн грн, яку, за даними ЗМІ, для нього спільно внесли близько 300 фізичних та юридичних осіб після оголошеного публічного збору коштів. 

Якщо підозрюваний внесе заставу, то на нього покладається низка обов'язків: без дозволу суду і слідчого заборонено покидати Київ; здати закордонні паспорти. Також Андрій Єрмак повинен утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, серед яких Олексій Чернишов, Тимур Міндіч та інші особи.

За версією сторони обвинувачення, ще у 2020 році підозрюваний Єрмак домовився з іншими підозрюваними Міндічем і Чернишовим побудувати будинки у котеджному містечку «Династія». Фінансування резиденцій здійснювалося за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.

«Династія» – це недобудоване котеджне містечко на чотири приватні резиденції площею приблизно тисячу квадратних метрів кожна і спільний будинок зі спа-зоною, басейном та спортзалом, у Козині, елітному передмісті Києва. Слідчі оцінюють ринкову вартість восьми гектарів землі, на якій велося будівництво, в $6 млн. Вартість будівництва кожної резиденції НАБУ оцінює приблизно в $2 млн.

На плівках НАБУ, розповсюджених 11 травня, є копії концепції приватної резиденції в котеджному містечку «Династія». Документ датований 2020 роком. Також під час судового засідання 12 травня прокурор САП заявила, що на території «Династії», планувалося зведення п'яти резиденцій. Учасники кооперативу їх маркували таким чином: R2 (за версією слідства, це будинок Андрія Єрмака), R3 – будинок Тимура Міндіча, R4 – будинок Олексія Чернишова. Резиденція під маркування R0 мала включати СПА та інші об’єкти відпочинкового характеру.

Як відомо, НАБУ та САП повідомили Андрію Єрмаку про підозру у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області. За версією слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому».

Водночас адвокат Ігор Фомін заявив, що підозра є необґрунтованою. Сам Єрмак заперечив причетність до котеджного містечка «Династія» та заявив, що готовий надати розгорнуті коментарі після завершення слідства.

