Хто витягнув Єрмака з СІЗО? Названо людей, які внесли найбільші суми застави

За колишнього керівника Офісу президента було внесено понад 150 млн грн застави

На заставу в 140 млн грн за колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака кошти внесли сім фізичних і сім юридичних осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Українську правду» та «Схеми».

Як повідомляють журналісти, фізичні особи змогли назбирати для Єрмака майже 50,5 млн грн, зокрема:

адвокат і колишній партнер об'єднання Asters Сергій Свириба – 6,5 млн грн,

колишня бізнес-партнерка та очільниця Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» Роза Тапанова – 8 млн грн,

екстренер збірної України з футболу Сергій Ребров – 30 млн грн,

політтехнолог і блогер Володимир Петров – 80 тис. грн,

адвокат Єрмака Ігор Фомін – 5 млн,

Аліна Волошина – 368 тис. грн,

Олександр Крикунов – 500 тис. грн.

Також майже 100 млн грн внесли сім юридичних осіб:

ТОВ «Міраліф» – 9,8 млн грн,

Науково-дослідна судово-експертна установа – 30 млн грн,

АО «А.ДВА.КА.Т» – 4 млн грн,

ТОВ «СУ«СЕМ» – 32 млн грн,

ПП «СВ-Груп» – 10,2 млн грн,

АО «Де Леге Лата» – 14 млн грн,

ТОВ «Арена Марин» – 4 млн грн.

Як пишуть «Схеми», «Науково-дослідна судово-експертна установа» – приватна організація, заснована у Києві у 2017 році. Ця компанія до вересня 2025 року брала участь в тендерах державних установ та комунальних підприємств на проведення судових експертиз та досліджень.

Журналісти звернулись за коментарем до керівника Володимира Іванкова. Він так пояснив свій внесок: «Захотілося мені так зробити... Я розглядаю це як рекламу своєї фірми».

4 млн грн застави внесло адвокатське об’єднання «А.ДВА.КА.Т». Керівник об’єднання – Ярослав Куц, У 2019-2020 роках балотувався від «Європейської Солідарності» до Верховної Ради та Ірпінської міськради відповідно (як самовисуванець). У 2016 році був експертом кримінального ток-шоу «Глядач як свідок» на телеканалі «Україна».

Ще 32 млн грн внесла компанія «Спеціалізоване управління Стройелектромонтаж». Ця компанія з Дніпра була створена в 2000 році, і має основний вид діяльності «будівництво житлових і нежитлових будівель». У 2017 році вона фігурувала в кримінальному провадженні Національної поліції щодо ймовірної легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, та несплати податків.

Ще 10,2 млн грн додало приватне підприємство «СВ-ГРУП», що займається торгівлею автомобілями. «Схеми» спробували зв'язатися з одноосібною керівницею та власницею компанії Валерією Продан, утім на дзвінки та повідомлення вона не відповіла.

14 млн грн внесло «Де Леге Лата» – адвокатське об’єднання з Києва, яким володіє Віталій Марфін. Чоловік, за даними члена Вища рада правосуддя Романа Маселка – колишній працівник Головного відділу контррозвідувального захисту економіки Управління СБУ в Києві та чоловік судді Дніпровського районного суду Наталії Марфіної, яка під час Революції гідності підтвердила в апеляції позбавлення одного з активістів «Автомайдану» права керувати авто. У 2011 році самого Марфіна затримали за підозрою в отриманні хабаря розміром $180 тис., згодом визнали винним та засудили до штрафу у 25 тис. грн.

Ще 4 млн грн внесла ТОВ «Арена Марин» – як значиться в реєстрі, це логістична компанія з Одеси зі статутним капіталом в 40 тисяч гривень. Власник - 76-річний Олександр Русняк.

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак вийшов зі слідчого ізолятора після того, як за нього було внесено 140 млн грн застави. Ексочільник Банкової розповів, що сидів у платній камері, за яку заплатив його адвокат. Він також повідомив, що не знає, хто за нього вносив заставу, але йому відомо, що це зробили «багато людей».

⚡️ Ексочільник ОП Єрмак вийшов із СІЗО.



У коментарі журналістам Єрмак заявив, що не знає, хто саме вносив за нього заставу, але йому відомо, що це зробили «багато людей».



Також ексочільник ОПУ підтвердив, що перебував у платній камері слідчого ізолятора, за яку заплатив його… pic.twitter.com/tH36gqaIgP — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 18, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Раніше УП писала, що на заставу для Єрмака було внесено близько 200 платежів. Зокрема, серед них є внески по одній копійці. Загальна сума становить понад 154 млн грн.

За словами адвоката, станом на вечір 15 травня необхідна сума вже була зібрана. Однак перерахувати її в повному обсязі на рахунок ВАКС не вдалося: банківські установи на той момент завершили роботу. Через це Єрмак залишився під вартою і на вихідних.

Раніше колишній очільник Банкової заявляв, що грошей на заставу у нього особисто немає, та висловив сподівання на допомогу знайомих і друзів. Адвокати готують апеляцію на рішення суду. Єрмак також наголосив, що вважає провадження таким, що відбувається під тиском.

Після внесення застави Єрмак має прибувати до детективів, прокурорів та суду, не відлучатися без їхнього дозволу з Києва, а також повідомляти про зміну свого проживання та місця роботи. Крім того, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками, здати закордонні паспорти і носити електронний браслет.

Справа Єрмака

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, суд призначив підозрюваному заставу у розмірі 140 млн грн.

Якщо підозрюваний внесе заставу, то на нього покладається низка обов'язків: без дозволу суду і слідчого заборонено покидати Київ; здати закордонні паспорти. Також Андрій Єрмак повинен утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, серед яких Олексій Чернишов, Тимур Міндіч та інші особи.

За версією сторони обвинувачення, ще у 2020 році підозрюваний Єрмак домовився з іншими підозрюваними Міндічем і Чернишовим побудувати будинки у котеджному містечку «Династія». Фінансування резиденцій здійснювалося за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.

«Династія» – це недобудоване котеджне містечко на чотири приватні резиденції площею приблизно тисячу квадратних метрів кожна і спільний будинок зі спа-зоною, басейном та спортзалом, у Козині, елітному передмісті Києва. Слідчі оцінюють ринкову вартість восьми гектарів землі, на якій велося будівництво, в $6 млн. Вартість будівництва кожної резиденції НАБУ оцінює приблизно в $2 млн. На плівках НАБУ, розповсюджених 11 травня, є копії концепції приватної резиденції в котеджному містечку «Династія». Документ датований 2020 роком. Також під час судового засідання 12 травня прокурор САП заявила, що на території «Династії», планувалося зведення п'яти резиденцій. Учасники кооперативу їх маркували таким чином: R2 (за версією слідства, це будинок Андрія Єрмака), R3 – будинок Тимура Міндіча, R4 – будинок Олексія Чернишова. Резиденція під маркування R0 мала включати СПА та інші об’єкти відпочинкового характеру.

Як відомо, НАБУ та САП повідомили Андрію Єрмаку про підозру у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області. За версією слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому».

Водночас адвокат Ігор Фомін заявив, що підозра є необґрунтованою. Сам Єрмак заперечив причетність до котеджного містечка «Династія» та заявив, що готовий надати розгорнуті коментарі після завершення слідства.