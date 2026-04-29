Відмивання 9 млн грн. Справу нардепа Шевченка скеровано до суду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Відмивання 9 млн грн. Справу нардепа Шевченка скеровано до суду
Євгенію Шевченку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років
За даними слідства, депутат обіцяв за гроші допомогти з дозволом на перевезення мінеральних добрив через український кордон

Перед судом постане народний депутат, якого Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачують у легалізації незаконно набутих коштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За даними джерел «Главкома», йдеться про Євгенія Шевченка. Як зазначає слідство, народний обранець пообіцяв представникам приватного товариства за певну суму посприяти в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Гроші надійшли на рахунок родича нардепа, але останній жодних дій в інтересах компанії не вчинив.

«Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації. 14,5 млн грн перерахували юридичній фірмі родича як оплату за «правові послуги». Частину цих коштів, понад 9 млн грн, перевели на інший рахунок і придбали за них два автомобілі: BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають антикорупційні органи, машинами обвинувачений почав відкрито користуватися, удаючи ніби автівки було куплено за законні доходи від підприємницької діяльності.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату України у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Як відомо, 14 листопада 2024 року Євгену Шевченку було повідомлено про підозру у державній зраді. Зазначається, що нардеп розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України.

Згодом він отримав ще нову підозру у державній зраді. «Служба безпеки та ДБР викрили на нових злочинах чинного народного депутата України, який з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду. За результатами комплексних заходів і довготривалих експертиз встановлено, що парламентар працював на країну-агресора не лише до, але й після повномасштабного вторгнення», – йдеться в повідомленні СБУ.

Зокрема, у липні 2025 року, за матеріалами ДБР та СБУ генеральний прокурор повідомив про нову підозру чинному народному депутату України. Йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах.

Кримінал

Відмивання 9 млн грн. Справу нардепа Шевченка скеровано до суду
Відмивання 9 млн грн. Справу нардепа Шевченка скеровано до суду
Самоочищення СБУ. Спецслужба відзвітувала про результати з початку 2026 року
Самоочищення СБУ. Спецслужба відзвітувала про результати з початку 2026 року
У Хмельницькому чоловік влаштував стрілянину посеред вулиці (відео)
У Хмельницькому чоловік влаштував стрілянину посеред вулиці (відео)
У Львові посеред парку знайдено тіло немовляти
У Львові посеред парку знайдено тіло немовляти
Антикорупційний суд конфіскував активи екснардепа Царьова
Антикорупційний суд конфіскував активи екснардепа Царьова
Печерський суд дозволив спецрозслідування у справі екснардепа Жеваго
Печерський суд дозволив спецрозслідування у справі екснардепа Жеваго

