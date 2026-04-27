НАБУ та САП викрили на хабарі начальника слідчого відділу Служби безпеки Полтавщини

Антикорупційні органи повідомляють, що фігурантів було затримано під час передачі грошей

За даними слідства, службовці вимагали у підприємця $110 тис. за угоду про визнання винуватості та закриття кримінального переслідування компанії

Детективи Національного антикорупційного бюро викрили начальника слідчого відділу Управління Служби безпеки в Полтавській області, його підлеглого та адвоката на одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Слідство стверджує, що фігуранти за посередництва адвоката вимагали від власника підприємства $110 тис. «Натомість вони обіцяли забезпечити укладення угоди про визнання винуватості у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України (здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме постачання у РФ обладнання через підставні фірми в Казахстані)».

Як повідомляє пресслужба антикорупційної прокуратури, посадовців було викрито одразу після одержання другої частини неправомірної вигоди – $55 тис. Тривають першочергові слідчі дії.

До слова, в Україні значна частина громадян і представників бізнесу продовжує стикатися з корупцією, однак небагато з них готові повідомляти про такі випадки відповідним органам.

За результатами дослідження, у 2025 році про досвід взаємодії з корупцією заявили 18,2% опитаних українців. Йдеться, зокрема, про випадки давання чи отримання хабарів. Для порівняння: у 2024 році цей показник складав 18,7%.

У бізнес-середовищі частка тих, хто стикався з корупційними проявами, навпаки зросла. Якщо у 2024 році про такі випадки повідомляли 18% працівників, то у 2025-му – вже 20,6%.

Водночас готовність повідомляти про корупцію залишається невисокою. Серед населення лише 12,4% респондентів заявили, що могли б звернутися до відповідних органів. У бізнесі цей показник становить 21,1%.

Ще менше людей на практиці повідомляють про такі правопорушення. У 2025 році про корупцію заявили лише 7,3% громадян та 9,5% представників бізнесу. При цьому серед підприємців показник суттєво зменшився: роком раніше він становив 17,2%.