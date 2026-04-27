Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

НАБУ та САП викрили на хабарі начальника слідчого відділу Служби безпеки Полтавщини

glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Антикорупційні органи повідомляють, що фігурантів було затримано під час передачі грошей
фото: НАБУ

За даними слідства, службовці вимагали у підприємця $110 тис. за угоду про визнання винуватості та закриття кримінального переслідування компанії

Детективи Національного антикорупційного бюро викрили начальника слідчого відділу Управління Служби безпеки в Полтавській області, його підлеглого та адвоката на одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Слідство стверджує, що фігуранти за посередництва адвоката вимагали від власника підприємства $110 тис. «Натомість вони обіцяли забезпечити укладення угоди про визнання винуватості у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України (здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме постачання у РФ обладнання через підставні фірми в Казахстані)».

Як повідомляє пресслужба антикорупційної прокуратури, посадовців було викрито одразу після одержання другої частини неправомірної вигоди – $55 тис. Тривають першочергові слідчі дії.

До слова, в Україні значна частина громадян і представників бізнесу продовжує стикатися з корупцією, однак небагато з них готові повідомляти про такі випадки відповідним органам.

За результатами дослідження, у 2025 році про досвід взаємодії з корупцією заявили 18,2% опитаних українців. Йдеться, зокрема, про випадки давання чи отримання хабарів. Для порівняння: у 2024 році цей показник складав 18,7%.

У бізнес-середовищі частка тих, хто стикався з корупційними проявами, навпаки зросла. Якщо у 2024 році про такі випадки повідомляли 18% працівників, то у 2025-му – вже 20,6%.

Водночас готовність повідомляти про корупцію залишається невисокою. Серед населення лише 12,4% респондентів заявили, що могли б звернутися до відповідних органів. У бізнесі цей показник становить 21,1%.

Ще менше людей на практиці повідомляють про такі правопорушення. У 2025 році про корупцію заявили лише 7,3% громадян та 9,5% представників бізнесу. При цьому серед підприємців показник суттєво зменшився: роком раніше він становив 17,2%.

Теги: СБУ корупція в Україні Полтавщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua