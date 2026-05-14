Справа Єрмака: що відомо про Розу Тапанову, яка внесла за нього 8 млн грн застави

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Тапанова є юристкою та колишньою бізнес-партнеркою Андрія Єрмака
фото: Світлана Мялик
За словами очільниці заповідника «Бабин Яр», кошти за колишнього главу Офісу президента були внесені з її власних заощаджень

Наразі за ексочільника Банкової внесено понад 14,5 млн грн застави зі 140 необхідних. Вісім із них внесла його колишня бізнес-партнерка та очільниця Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» Роза Тапанова. «Главком» розповідає, що про неї відомо.

У своєму дописі у Facebook Тапанова повідомила про ухвалене рішення внести кошти на спеціальний депозитний рахунок для формування застави, яка визначена рішенням Вищого антикорупційного суду як запобіжний захід для Єрмака. «Вказана сума грошових коштів є частиною моїх офіційних доходів, які зазначені у моїй щорічній декларації. Вважаю це доцільним для забезпечення конституційного права на захист та підтримки принципу презумпції невинуватості», – повідомила вона.

Хто така Роза Тапанова

Тапанова є юристкою, яка займається адвокатською діяльністю з 2005 року. За даними Bihus.info вона працювала в юридичній фірмі ТОВ «Міжнародна правнича компанія», яку Єрмак створив наприкінці 90-х років. Пізніше Тапанова і Єрмак заснували адвокатське обʼєднання з такою ж назвою, як партнери.

фото: Національна премія «Жінка України»

Після приходу Андрія Єрмака в Офіс президента Тапанова отримала кілька державних посад, зокрема вона є членом наглядової ради «Укрнафти» та «Ощадбанку», а також виконує обоʼвязки директорки Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

У своїй декларації колишня бізнес-партнерка Єрмака вказала, що торік отримала понад 14 млн грн у цих трьох установах. У «Ощадбанку» жінка заробила 6,6 млн як гонорар, 738 тис. як страхову премію та 20 тис. в категорії «додаткове благо, у тому числі кешбек, бонуси». В «Укрнафті» Тапанова отримала 5,3 млн гонорару та 1,4 млн премії. Також посадовиця отримала 234 тис. як зарплатню за роботу в «Бабиному Яру».

фото з відкритих джерел

Справа Єрмака

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, суд призначив підозрюваному заставу у розмірі 140 млн грн.

Якщо підозрюваний внесе заставу, то на нього покладається низка обов'язків: без дозволу суду і слідчого заборонено покидати Київ; здати закордонні паспорти. Також Андрій Єрмак повинен утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, серед яких Олексій Чернишов, Тимур Міндіч та інші особи.

За версією сторони обвинувачення, ще у 2020 році підозрюваний Єрмак домовився з іншими підозрюваними Міндічем і Чернишовим побудувати будинки у котеджному містечку «Династія». Фінансування резиденцій здійснювалося за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.

«Династія» – це недобудоване котеджне містечко на чотири приватні резиденції площею приблизно тисячу квадратних метрів кожна і спільний будинок зі спа-зоною, басейном та спортзалом, у Козині, елітному передмісті Києва. Слідчі оцінюють ринкову вартість восьми гектарів землі, на якій велося будівництво, в $6 млн. Вартість будівництва кожної резиденції НАБУ оцінює приблизно в $2 млн.

На плівках НАБУ, розповсюджених 11 травня, є копії концепції приватної резиденції в котеджному містечку «Династія». Документ датований 2020 роком. Також під час судового засідання 12 травня прокурор САП заявила, що на території «Династії», планувалося зведення п'яти резиденцій. Учасники кооперативу їх маркували таким чином: R2 (за версією слідства, це будинок Андрія Єрмака), R3 – будинок Тимура Міндіча, R4 – будинок Олексія Чернишова. Резиденція під маркування R0 мала включати СПА та інші об’єкти відпочинкового характеру.

Як відомо, НАБУ та САП повідомили Андрію Єрмаку про підозру у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області. За версією слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому».

Водночас адвокат Ігор Фомін заявив, що підозра є необґрунтованою. Сам Єрмак заперечив причетність до котеджного містечка «Династія» та заявив, що готовий надати розгорнуті коментарі після завершення слідства.

Теги: Андрій Єрмак корупція в Україні Операція «Мідас»

