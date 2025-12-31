Справа про незаконне привласнення благодійних коштів. Суд передав АРМА понад 10 млн грн

За даними слідства, громадянин України створив громадську організацію, яка отримала від міжнародної організації понад 17 млн грн благодійних коштів

Суд задовольнив клопотання прокурорів Запорізької обласної прокуратури та передав в управління АРМА понад 10 млн грн, арештованих на рахунках громадської організації у кримінальному провадженні щодо незаконного привласнення благодійної допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Офіс генпрокурора.

За даними слідства, громадянин України створив громадську організацію, яка отримала від міжнародної організації понад 17 млн грн благодійних коштів. Водночас організація фактично не здійснювала діяльності за статутними напрямами. Засновник, директор та їх знайомий незаконно заволодівали коштами, що надходили на рахунки юридичної особи.

«Гроші перераховували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців нібито за товари та послуги, які фактично не надавалися. Надалі кошти знімали та розподіляли між учасниками схеми. Таким чином група осіб привласнила понад 1 млн грн благодійної допомоги. Ще понад 10 млн грн правоохоронці встигли зберегти – на рахунки громадської організації було накладено арешт», – наголошує Офіс генпрокурора.

У листопаді 2025 року учасникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

До слова, на Фастівщині поліція викрила 29-річну уродженку Донецької області, яка незаконно використала понад 1,8 млн грн благодійних коштів. Жінці, що обіймала посаду заступника директора благодійної організації, повідомили про підозру. Їй загрожує до семи років позбавлення волі.