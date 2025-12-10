Справа «Мідас». Колишня голова АРМА Дума спростувала звинувачення на свою адресу

Олена Дума: «Це брехня депутатів-блогерів та журналістів»

Колишня голова АРМА Олена Дума у новому відео на своєму YouTube-каналі публічно спростувала низку звинувачень та інформаційних закидів, які останнім часом лунали на її адресу. Про це повідомляють «Українські новини» .

Перш за все вона відповіла на заяви народного депутата Ярослава Железняка. Той стверджував, що під час її керівництва АРМА ключі від маєтку колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка нібито передавалися ексміністру юстиції Герману Галущенку. Дума назвала такі твердження маніпулятивними та наголосила, що порядок передачі речових доказів є зовсім іншим.

«Ще раз пояснюю нардепу. Речові докази знаходяться в органі досудового розслідування і передаються актами приймання передачі після обрання на Прозорро управителя. Що цікаво, саме ці депутати, майстри хайпу, досягли змін до закону про Арму – за яким, АРМА має розробити порядки передачі цих активів з 1 липня 2025 року. Але цього досі не сталось», – заявила вона.

Нагадаємо, раніше на засіданні Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики т.в.о. голови АРМА Ярослава Максименко також роз’яснювала ситуацію щодо контролю над будинком Захарченка.

«Щодо фактичного контролю над об’єктом, ключі ми не забирали. Фізичний контроль над цим об’єктом ми ще встановлювали, оскільки фізичний контроль спонукатиме нас до понесення витрат на його утримання», – зазначала Максименко.

У продовження теми активів Дума окремо спростувала твердження про те, що АРМА нібито не робила жодних кроків щодо управління маєтком Захарченка.

Вона нагадала, що оголошення про відбір управителя цього об’єкта публікувалося ЗМІ ще в 2024 році, що, на її думку, є прямим спростуванням звинувачень у бездіяльності чи маніпуляціях.

«Це не корупція від АРМА, це брехня депутатів-блогерів і журналістів. А щодо конспірології з Галущенком та Грінчук, тут я скажу лише одне. Якби у мене були такі можливості, завдання, або співпраця з іншими правоохоронними органами, я би спрацювала би набагато професійніше з іншими картинками і з іншими плівками», – підкреслила вона.

Окремо Дума прокоментувала й розслідування журналіста Михайла Ткача, де стверджувалося, що вона нібито відвідувала клініку DMC, у якому знаходився «бек-офіс» фігурантів справи «Мідас». Вона назвала цей матеріал побудованим на припущеннях, а не фактах.

«Замість аргументів – здогадки, замість фактів – припущення, що подається як безапеляційна правда. На кадрах ні входу, ні виходу з клініки. Пане Михайле, так чому ж ви не запитали? Єдине, що я зрозуміла, що в Україні існує окремий фан-клуб червоних костюмів та червоної помади, який дуже багато часу приділяє смакуванню теми спідниць. Радує тільки одне, що цих чоловіків іноді цікавлять жінки», – підсумувала Дума.