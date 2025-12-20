Військовий ТЦК постане перед судом у справі про побиття захисника Маріуполя

Прокурори інкримінують працівнику одеського РТЦК умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень військовослужбовцю

В Одесі до суду направлено справу працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, обвинуваченого в побитті бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти Романа Покидька, який пів року тому був звільнений із російського полону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, працівники одеського РТЦК, виконуючи службові обов’язки, зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Під час перевірки між чоловіками виник конфлікт, в ході якого працівник ТЦК завдав потерпілому ударів кулаками. Військовий отримав легкі тілесні ушкодження – садна, синці та гематоми, що підтвердив висновок судово-медичної експертизи.

Потерпілий – військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України. В Одесі чоловік проходив реабілітацію після звільнення з полону.

Прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону направили до суду обвинувальний акт для розгляду по суті. Працівнику одеського РТЦК інкримінують умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень військовослужбовцю (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України).

Як повідомлялося, група співробітників Пересипського районного ТЦК силоміць намагалася мобілізувати військовослужбовця Романа Покидька, який нещодавно повернувся з російського полону і проходив реабілітацію в місті. За повідомленням громадської організації «Захист держави. Одеса», після того, як Покидько показав всі необхідні документи, його насильно заштовхали до службового авто, застосували сльозогінний газ і побили. Після цього військовослужбовця викинули з автомобіля під час руху. Одеський обласний ТЦК та СП розпочав службове розслідування після інциденту.

Нагадаємо, в Одесі під час перевезення дільничним офіцером поліції до відділу РТЦК та СП чоловіка, який порушив правила військового обліку, сталася бійка. Конфлікт відбувся між трьома працівниками ТЦК та офіцером.