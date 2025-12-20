Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Військовий ТЦК постане перед судом у справі про побиття захисника Маріуполя

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Військовий ТЦК постане перед судом у справі про побиття захисника Маріуполя
Справу працівника одеського РТЦК направлено до суду
фото: Pixabay

Прокурори інкримінують працівнику одеського РТЦК умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень військовослужбовцю

В Одесі до суду направлено справу працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, обвинуваченого в побитті бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти Романа Покидька, який пів року тому був звільнений із російського полону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, працівники одеського РТЦК, виконуючи службові обов’язки, зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Під час перевірки між чоловіками виник конфлікт, в ході якого працівник ТЦК завдав потерпілому ударів кулаками. Військовий отримав легкі тілесні ушкодження – садна, синці та гематоми, що підтвердив висновок судово-медичної експертизи.

Потерпілий – військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України. В Одесі чоловік проходив реабілітацію після звільнення з полону.

Прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону направили до суду обвинувальний акт для розгляду по суті. Працівнику одеського РТЦК інкримінують умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень військовослужбовцю (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України).

Як повідомлялося, група співробітників Пересипського районного ТЦК силоміць намагалася мобілізувати військовослужбовця Романа Покидька, який нещодавно повернувся з російського полону і проходив реабілітацію в місті. За повідомленням громадської організації «Захист держави. Одеса», після того, як Покидько показав всі необхідні документи, його насильно заштовхали до службового авто, застосували сльозогінний газ і побили. Після цього військовослужбовця викинули з автомобіля під час руху. Одеський обласний ТЦК та СП розпочав службове розслідування після інциденту.

Нагадаємо, в Одесі під час перевезення дільничним офіцером поліції до відділу РТЦК та СП чоловіка, який порушив правила військового обліку, сталася бійка. Конфлікт відбувся між трьома працівниками ТЦК та офіцером. 

Читайте також:

Теги: Маріуполь суд Офіс Генерального прокурора бійка військові ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одеса. Працівники ТЦК побили звільненого з полону морпіха – розпочато розслідування
Одеса. Працівники ТЦК побили звільненого з полону морпіха – розпочато розслідування
12 грудня, 05:37
Художник Іван Марчук, якому пішов 90-й рік, опинився в епіцентрі скандалу
Ласкаво просимо до… психіатра! «Рятівники» колекції художника Івана Марчука відправляють його на експертизу Розслідування
12 грудня, 10:45
15 грудня у Вищому антикорупційному суді відбудеться засідання, на якому буде розглянуто питання арешту майна депутатки
За нардепку Анну Скороход внесено заставу: подробиці від адвоката
15 грудня, 00:25
Вчительку Валентину Заярну до 12 років позбавлення волі, яка жила в Амвросіївці Донецької області
Росія засудила до 12 років вчительку з Донеччини, яка допомогла українському військовому – деталі справи
17 грудня, 12:17
Ольга Решетилова регулярно їздить на фронт
Військовий омбудсмен: Закон про демобілізацію відклали, але є пропозиція міністра оборони про вихід з армії через контракт
18 грудня, 10:10
Діана Хріненко зникла ввечері, повертаючись додому після концерту до Дня Незалежності-2018
Убивство школярки Діани Хріненко у 2018 році: суд підтвердив довічне для вбивці
28 листопада, 10:31
Посадовців обвинувачують у розтраті майже 1,3 млн грн бюджетних коштів
Обвинувальний акт щодо керівника апарату КМДА Загуменного скеровано до суду
3 грудня, 14:07
Павліченко відвідував проросійські мітинги в Одесі
Священник Московської церкви отримав вирок за виправдання агресії РФ
7 грудня, 10:05
Трьом особам повідомлено про підозру
Схема продажу списаних військових кораблів: ексчиновник Міноборони отримав підозру
10 грудня, 12:32

Кримінал

Військовий ТЦК постане перед судом у справі про побиття захисника Маріуполя
Військовий ТЦК постане перед судом у справі про побиття захисника Маріуполя
Убивство сина заступника мера Харкова. Посолка Ілащук прокоментувала затримання свого пасинка
Убивство сина заступника мера Харкова. Посолка Ілащук прокоментувала затримання свого пасинка
Смерть сина музиканта під час лікування зубів. Суд оголосив вирок анестезіологині
Смерть сина музиканта під час лікування зубів. Суд оголосив вирок анестезіологині
Луцьк: НАБУ та САП викрили на корупції депутатів обласної та міської рад
Луцьк: НАБУ та САП викрили на корупції депутатів обласної та міської рад
Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів через профспілки в «Операторі ГТС»
Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів через профспілки в «Операторі ГТС»
Прокуратура оскаржить вирок щодо ув'язнення чоловіка до 15 років за розбещення доньки та падчерки
Прокуратура оскаржить вирок щодо ув'язнення чоловіка до 15 років за розбещення доньки та падчерки

Новини

В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Сьогодні, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Вчора, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Вчора, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Вчора, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua