Справа «Укртатнафти». Держбюджет поповниться ще на 687 млн грн

Представники «Укртатнафти» відвантажували пальне за адресами афілійованих компаній без відображення операцій у податковій звітності

Колишній директор компанії, який наразі перебуває під вартою, отримав нову підозру

Після викриття Службою безпеки і Бюром економічної безпеки корупційних схем колишнього менеджменту ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта» бюджет України поповниться ще на 687 млн грн. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Відповідну суму нинішнє керівництво ПАТ «Укртатнафта» перерахує на користь держави у вигляді податків, несплачених колишніми власниками. За цим фактом ухилення від сплати обов'язкових платежів нову підозру отримав колишній директор компанії, який наразі перебуває під вартою», – йдеться в повідомленні.

Раніше правоохоронці викрили керівництво «Укртатнафти» на ще одному факті ухилення від сплати податків: 605 млн грн, які вже зараз відшкодовані державі. Відповідну суму спрямовано для забезпечення потреб Сил оборони.

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Нагадаємо, що попередній менеджмент компанії реалізовував пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку. Хоча суми акцизного збору закладались у ціну для споживачів. У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення винних до відповідальності.

Як повідомлялося, Служба безпеки України і Бюро економічної безпеки розслідують корупційні схеми колишнього менеджменту ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта». Під час нещодавніх обшуків на логістичних базах і складах компаній правоохоронці вилучили понад 16 тис. тонн нафтопродуктів.

Встановлено, що представники «Укртатнафти» впродовж 2022 року відвантажували пальне за адресами афілійованих компаній без відображення операцій у податковій звітності. У подальшому підконтрольні АЗС реалізовували оптові партії нафтопродуктів без сплати акцизного податку.