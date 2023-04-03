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Справа «Укртатнафти». Держбюджет поповниться ще на 687 млн грн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Справа «Укртатнафти». Держбюджет поповниться ще на 687 млн грн
Представники «Укртатнафти» відвантажували пальне за адресами афілійованих компаній без відображення операцій у податковій звітності
фото: СБУ

Колишній директор компанії, який наразі перебуває під вартою, отримав нову підозру

Після викриття Службою безпеки і Бюром економічної безпеки корупційних схем колишнього менеджменту ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта» бюджет України поповниться ще на 687 млн грн. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Відповідну суму нинішнє керівництво ПАТ «Укртатнафта» перерахує на користь держави у вигляді податків, несплачених колишніми власниками. За цим фактом ухилення від сплати обов'язкових платежів нову підозру отримав колишній директор компанії, який наразі перебуває під вартою», – йдеться в повідомленні.

Раніше правоохоронці викрили керівництво «Укртатнафти» на ще одному факті ухилення від сплати податків: 605 млн грн, які вже зараз відшкодовані державі. Відповідну суму спрямовано для забезпечення потреб Сил оборони.

Нагадаємо, що попередній менеджмент компанії реалізовував пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку. Хоча суми акцизного збору закладались у ціну для споживачів. У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення винних до відповідальності.

Як повідомлялося, Служба безпеки України і Бюро економічної безпеки розслідують корупційні схеми колишнього менеджменту ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта». Під час нещодавніх обшуків на логістичних базах і складах компаній правоохоронці вилучили понад 16 тис. тонн нафтопродуктів.

Встановлено, що представники «Укртатнафти» впродовж 2022 року відвантажували пальне за адресами афілійованих компаній без відображення операцій у податковій звітності. У подальшому підконтрольні АЗС реалізовували оптові партії нафтопродуктів без сплати акцизного податку.

Теги: СБУ нафта Держбюджет

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