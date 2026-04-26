Україна перебирає на себе роль США у світі – The New York Times

У Європі вже не вірять, що після Трампа США знову стануть надійним союзником

Десятиліттями США були захисником свободи, тепер ця роль поступово переходить до України

Америка з Трампом на чолі випустила з рук факел, що символізує боротьбу за свободу і демократію. І його підхопила Україна, що досі не всі готові усвідомити і прийняти. Як інформує «Главком», про це в авторській статті для The New York Times пише ветеран армії США, учасник війни в Іраку Девід Френч.

Френч зауважує, що Україна продемонструвала світові «дивовижну річ». Замість того, щоб зникнути з мапи під навалою російських орд, вона завела боротьбу з Росією в глухий кут, розпочавши технологічну революцію в наземній війні. Ба більше! Україна стала «незамінним партнером» Заходу у сфері безпеки, зауважує оглядач.

«Зараз Володимир Зеленський, президент України, робить наступний крок, який був би немислимим навіть у 2024 році. Словом і ділом він показує Європі та світу, як постамериканський вільний світ може зберегти свою свободу та незалежність», – пише Френч.

Журналіст застерігає від помилкового сприйняття України як «відчайдушного аутсайдера». Хоча українська боротьба за власне існування ще триває, на зовнішній арені Київ вже будує нову геополітичну реальність, що видно на прикладі нових військових угод з країнами Перської затоки, які не змогла захистити Америка.

Френч констатує, що пересічні американці в основній масі можуть поділяти помилкову думку Трампа про те, що «Україна не має карт». Але факт у тому, що Україна має найбільшу і найбоєздатнішу армію у вільному світі. Ветеран Іракської війни зокрема висловлює переконання, що за реальною бойовою ефективністю ЗСУ можуть бути сильнішими за армію США, коли йдеться саме про війну на суходолі та війну дронів.

І все це відбувається у більш широкому контексті, де президент США свідомо руйнує відносини з союзниками по всьому світу, які будувалися поколіннями.

«Я не думаю, що американці до кінця усвідомлюють надзвичайну ціну хвастощів та помилок Трампа. (...) З огляду на те, що американці побачили, як поводився Трамп під час свого першого терміну, і все одно повернули його до влади, європейці справедливо дійдуть висновку, що розкол стосується не лише Трампа; він також стосується критичної маси американців», – пише журналіст.

Френч наголошує, що в Європі вже не вірять, що після Трампа США знову стануть надійним союзником. Тож якщо Америка пішла геть, їй знайдеться заміна, адже «політика не терпить вакууму».

«Жодна нація не може зрівнятися з американською могутністю, але вперше в моєму дорослому житті моральне та стратегічне серце захисту ліберальної демократії не б'ється у Вашингтоні. Воно також не б'ється в Лондоні, Парижі, Берліні чи Оттаві. Воно в Києві, де мужній лідер і мужній народ підхопили смолоскип, який впустила Америка», – резюмує журналіст.

Нагадаємо, Україна стала бажаним безпековим партнером і утвердила нову суб’єктність у світі. Завдяки унікальному бойовому досвіду та технологічним розробкам Україна трансформувалася з отримувача допомоги у важливого контриб’ютора глобальної безпеки. Про це розказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Главком» писав, що Україна за підсумками засідання «Рамштайн» отримає понад $5,5 млрд допомоги. Із них $4 млрд спрямують на ППО, ще більш ніж $1,5 млрд – на безпілотники. Ключові пріоритети України залишаються незмінними: зміцнення ППО, розвиток дронів і ракетних програм, а також забезпечення фронту далекобійними боєприпасами.

Також колишній спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів Курт Волкер завив, що Через загострення ситуації на Близькому Сході переговори щодо підтримки України сповільнилися, а дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot стає дедалі відчутнішим. Проте це відкриває нове вікно можливостей для співпраці з країнами Перської затоки.