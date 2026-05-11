«Союз журналістів Росії є співучасником окупації». Європа підтримала ізоляцію РФ

У Європі вважають діяльність російських журналістських структур порушенням міжнародного права

Європейська федерація журналістів рішуче підтримала виключення Союзу журналістів Росії з Міжнародної федерації журналістів, назвавши це рішення «цілком легітимним і обґрунтованим». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар генерального секретаря Європейської федерації журналістів Рікардо Гутьєрреза.

Рішення ухвалили без заперечень

Союз журналістів Росії виключили рішенням Конгресу Міжнародної федерації журналістів у Парижі 7 травня 2026 року за рекомендацією Апеляційної комісії.

У ЄФЖ наголосили, що міжнародна журналістська спільнота не може приймати до своїх лав організації, які співпрацюють із державою-агресором та працюють на окупованих територіях.

«Це рішення суверенного Конгресу МФЖ є цілком легітимним і обґрунтованим: міжнародна журналістська спільнота не може приймати до своїх лав організації, які ставлять себе на службу агресору, відкриваючи свої осередки на незаконно анексованих територіях», – заявив Гутьєррез.

Російський союз звинуватили у співпраці з окупаційною владою

Така діяльність є співучастю у грубому порушенні міжнародного права. «Це є співучастю у грубому порушенні міжнародного права. Професійна етика вимагає від журналістів не діяти як агенти держав і не ставати на службу незаконній окупаційній владі», – додав генсек ЄФЖ.

У Європейській федерації журналістів також відкинули твердження про можливий розкол у міжнародній журналістській спільноті через виключення російської організації.

«Ні, навпаки: міжнародна журналістська спільнота продемонструвала вражаючу солідарність у засудженні співпраці СЖР із державою-агресором. Рішення було ухвалене без вагань чи запитань», — зазначив Гутьєррез.

За його словами, рішення МФЖ продемонструвало широкий міжнародний консенсус щодо неприйнятності діяльності СЖР на тимчасово окупованих територіях України.

Виключення стало завершенням тривалого конфлікту

У ЄФЖ також нагадали про попередні конфлікти із Союзом журналістів Росії. Зокрема, у 2018 році російська організація отримала право голосу на Конгресі ЄФЖ у Лісабоні після обіцянки погасити борг у розмірі €11,5 тис., однак так і не виконала свої фінансові зобов’язання.

«СЖР скористався своїм правом голосу, але так і не сплатив борг. Він не відповідав на наші неодноразові запити. Коли поводишся таким чином, не варто дивуватися, що міжнародна журналістська спільнота тебе ізолює», – заявив Гутьєррез.

Рішення, ухвалене у Парижі, завершило багаторічний процес, який включав призупинення членства Союзу журналістів Росії у 2023 році та численні заклики до виключення з боку українських медійних організацій.

Нагадаємо, що Національна спілка журналістів України раніше закликала міжнародних партнерів посилити підтримку українських медійників, які працюють у прифронтових районах та зонах бойових дій. В Організації наголошували на необхідності розширення програм безпеки, забезпечення журналістів бронезахистом та розвитку механізмів евакуації для працівників медіа, які щодня працюють під загрозою атак і обстрілів.