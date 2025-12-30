Киянин їздив із муляжем міни на даху авто: що відомо про порушника та його покарання

Киянин роздрукував на 3D-принтері муляж протипіхотної міни ПФМ 1, більш відомої під назвою «Пелюстка», та прикріпив його на даху свого транспортного засобу

У Києві правоохоронці притягнули до відповідальності водія за дрібне хуліганство. Порушник закріпив на даху автомобіля муляж протипіхотної міни «Пелюстка» і так їздив містом. Про це повідомляє Главком із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

За словами правоохоронців, на спецлінію 102 у Києві надійшло повідомлення про те, що вулицями Шевченківського району їздить автомобіль Volkswagen із закріпленим на даху боєприпасом. Для встановлення усіх обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції та вибухотехніки.

«У ході перевірки поліцейські встановили, що легковик належить 38-річному киянину, який роздрукував на 3D-принтері муляж протипіхотної міни ПФМ 1, більш відомої під назвою «Пелюстка», та прикріпив його на даху свого транспортного засобу», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці склали відносно чоловіка адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство. Наразі адміністративні матеріали скеровано до суду.

Варто зазначити, що пильність громадян та правоохоронців зумовлена високим рівнем мінної небезпеки у Києві та області. Зокрема, нещодавно у Бучанському районі лісник виявив уламки ворожого БпЛА, бойова частина якого не здетонувала. Сапери оперативно вилучили небезпечну знахідку для подальшого знищення на спеціальному полігоні. а у селі Мощун Гостомельської громади місцевий мешканець знайшов вибухонебезпечний предмет на території власного домоволодіння.

Поліція наголошує, що навіть імітація або муляжі предметів, які можуть сприйматися як небезпечні, у публічних місцях є неприпустимими. Подібні дії можуть спричинити паніку серед громадян та відволікають екстрені служби від виконання першочергових завдань.