Рух Південним мостом через Дніпро частково обмежено 22 грудня: деталі

«Київавтодор» просить враховувати обмеження під час планування маршруту

Сьогодні, 22 грудня, з 11:00 до 16:00 частково обмежуватимуть рух Південним мостом через річку Дніпро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Повідомляється, що дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття естакадної частини мостового переходу. Обмеження діятиме у крайній лівій смузі руху в напрямку з лівого на правий берег р. Дніпро.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги обмежуватимуть рух Південним мостом з правого на лівий берег. Це стосуватиметься як приватних авто, так і громадського транспорту. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. У зв’язку з цим, за інформацією Департаменту транспортної інфраструктури, під час повітряної тривоги та в разі, коли патрульна поліція запроваджує тимчасову заборону руху транспорту Південним мостом із правого берега Дніпра на лівий, автобуси № 22 та № 91 курсуватимуть за зміненими схемами.