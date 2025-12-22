Головна Київ Новини
Рух Південним мостом через Дніпро частково обмежено 22 грудня: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття естакадної частини мостового переходу
фото: skyandmethod.com

«Київавтодор» просить враховувати обмеження під час планування маршруту

Сьогодні, 22 грудня, з 11:00 до 16:00 частково обмежуватимуть рух Південним мостом через річку Дніпро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  «Київавтодор».

Повідомляється, що дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття естакадної частини мостового переходу. Обмеження діятиме у крайній лівій смузі руху в напрямку з лівого на правий берег р. Дніпро.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги обмежуватимуть рух Південним мостом з правого на лівий берег. Це стосуватиметься як приватних авто, так і громадського транспорту. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. У зв’язку з цим, за інформацією Департаменту транспортної інфраструктури, під час повітряної тривоги та в разі, коли патрульна поліція запроваджує тимчасову заборону руху транспорту Південним мостом із правого берега Дніпра на лівий, автобуси № 22 та № 91 курсуватимуть за зміненими схемами.

Теги: Київавтодор обмеження дороги ремонт міст

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991.

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

