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Стрілець «ЛНР» отримав 10 років ув’язнення

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Стрілець «ЛНР» отримав 10 років ув’язнення
Чоловік проводив розвідку українських позицій і брав участь у бойових діях проти ЗСУ
фото: Офіс генпрокурора

На початку серпня військовослужбовці української армії затримали колаборанта біля Кліщіївки Бахмутського району

Прокурори Луганської обласної прокуратури у суді довели, що у 2014 році мешканець міста Петрово-Красносілля Луганської області пішов служити стрільцем у складі «Вовчої сотні» – підрозділу незаконного збройного формування «перший полк козачої національної гвардії всевеликого війська Донського ім. Платова». Йому призначили покарання – 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Улітку 2022 року засуджений перебував у районі Світлодарська неподалік «Миронівської ТЕС» на Донеччині. Проводив розвідку українських позицій і брав участь у бойових діях проти ЗСУ. Навесні 2023 року він разом із бригадою був відряджений до «85-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ» для підсилення позицій. На початку серпня військовослужбовці української армії затримали його біля Кліщіївки Бахмутського району на Донеччині.

Раніше Служба безпеки затримала агента ФСБ, який стежив за ЗСУ як журналіст. За даними слідства, ворожим пособником виявився мешканець Дружківки Донецької області, який працював у редакції однієї з місцевих газет. До початку повномасштабного вторгнення Росії колаборант готував проросійські матеріали для одного з рупорів Кремля – медіагрупи «Росія сьогодні».

Росія перевела чоловіка в «режим очікування», а вже після 24 лютого 2022 року він розпочав виконання ворожих завдань. Серед основних завдань агента був збір інформації про час і кількість військових ешелонів ЗСУ, які рухалися в напрямку передової.

Зауважимо, колишній депутат Миколаївської міськради отримав 15 років в'язниці за роботу на розвідку РФ. Для виконання ворожого завдання зрадник підготував фейкове «обґрунтування» для створення «Миколаївської народної республіки», яке планував надіслати на «погодження» до Москви.

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Теги: колабораціонізм «ЛНР» Луганская область

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