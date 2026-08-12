Нового рішення не було. Захист Єрмака пояснив ситуацію з електронним браслетом

Захист наполягав, що рішення щодо електронного браслета потребує уточнення

Група захисту колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака уточнила, яке саме питання 12 серпня розглядала Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. Адвокати наголосили, що суд не ухвалював нового рішення щодо електронного браслета. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву групи захисту Єрмака.



За словами адвокатів, 12 серпня Апеляційна палата ВАКС не розглядала питання про зняття з Єрмака електронного браслета, продовження відповідного обов'язку або його зміну. Предметом розгляду була апеляція на відмову слідчого судді роз'яснити ухвалу, якою раніше було продовжено строк дії процесуальних обов'язків Єрмака, зокрема в частині носіння електронного браслета.

«Тобто питання, яке сьогодні вирішено судом апеляційної інстанції, стосувалося виключно роз'яснення судового рішення», – заявили адвокати. У групі захисту також наголосили, що рішення Апеляційної палати ВАКС від 12 серпня не впливає на рішення, про яке адвокати повідомляли 10 серпня.

Нагадаємо, 10 серпня ВАКС змінив запобіжний захід Єрмаку, розширивши обмеження на його пересування низкою областей України. Того ж дня адвокати просили зняти з нього електронний браслет, однак слідчий суддя відмовив.

Як повідомляв «Главком», НАБУ та САП 11 травня повідомили Андрію Єрмаку про підозру у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області. За версією слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому».

18 травня Єрмак вийшов зі столичного СІЗО, де пробув чотири доби. Кілька фізичних осіб та компаній внесли необхідну заставу за підозрюваного.

Водночас адвокат Ігор Фомін заявив, що підозра є необґрунтованою. Сам Єрмак заперечив причетність до котеджного містечка «Династія» та заявив, що готовий надати розгорнуті коментарі після завершення слідства.