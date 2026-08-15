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Радник Офісу президента пояснив Жадану різницю між Єрмаком та Медведчуком

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Радник Офісу президента пояснив Жадану різницю між Єрмаком та Медведчуком
Лещенко відповів Жадану
фото: скріншот із відео

«У нас демократія. Але це вже перебор», – заявив Лещенко

Радник голови Офісу президента Сергій Лещенко відреагував на заяву письменника та військовослужбовця бригади Національної гвардії «Хартія» Сергія Жадана. Напередодні він розкритикував рішення корпусу долучитися до програми «Адвокат+», започаткованої профільним комітетом Національної асоціації адвокатів України під керівництвом Андрія Єрмака. Про це повідомляє «Главком»

Жадан заявив, що негативно ставиться до участі Єрмака в програмі юридичної підтримки військових. «Особисто не бачу різниці між адвокатом Єрмаком і адвокатом Медведчуком. Не хотів би, аби мене адвокатувала ця людина», – написав він.

Радник Офісу президента пояснив Жадану різницю між Єрмаком та Медведчуком фото 1

«У нас демократія. Але це вже перебор. Різниця в тому, що за часів Єрмака спочатку закрили канали Медведчука, потім наклали санкції на Медведчука. Потім - його затримання при спробі втечі, а потім Єрмак домігся обміну Медведчука на азовців. А якщо про справи тюремні, то Медведчук домігся посадки Стуса, а за часів Єрмака посадили хіба що Коломойського», – відповів Лещенко.

Напередодні, 14 серпня, до «Адвокат+» долучилися всі вісім підрозділів корпусу «Хартія» – шість бригад і два полки. У корпусі заявили, що завдяки програмі підрозділи матимуть «ще надійніший юридичний тил».

Нагадаємо, у березні Андрій Єрмак очолив профільний комітет Національної асоціації адвокатів України. Саме під його керівництвом було започатковано програму «Адвокат+», до якої тепер приєдналася «Хартія». У травні також повідомлялося, що Єрмаку може загрожувати припинення права на адвокатську діяльність через допущені порушення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що В’ячеслав Абрамов, водій колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака, працював на підприємстві, яке пов’язують із родинами обвинуваченого у державній зраді Віктора Медведчука та його соратника Тараса Козака. Сам Абрамов підтвердив, що працював у «Керамбуді» та особисто бачив Сергія Медведчука. Водночас він запевнив, що жодних контактів із ним не підтримує.

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Теги: Сергій Лещенко адвокат демократія Андрій Єрмак Сергій Жадан

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