Клименко підколов Єрмака: «Виношуємо ідею створення «Прокурор+»

Керівник САП назвав листи військових на підтримку ексглави Офісу президента «інструментом відбілювання репутації» та пожартував про власну відповідь на проєкт «Адвокат+»

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко іронічно відреагував на історію з листами військових командирів, після яких суд розширив територію пересування колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. У САП розглядають такі звернення як підготовку до зміни запобіжного заходу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю посадовця.

Під час розмови керівника САП запитали про 12 листів від командирів, які надійшли до НАБУ та САП. У них ішлося про необхідність дозволити Єрмаку їздити до військових на фронт. Згодом суд розширив територію, якою колишній очільник Офісу президента може пересуватися.

Клименко заявив, що вважає такі звернення способом покращення репутації Єрмака. «Це такий інструмент відбілювання репутації, на мою думку», – сказав керівник САП.

За словами Клименка, листи були схожими між собою та надходили до антикорупційних органів поступово – по кілька звернень на день. У САП, як стверджує його керівник, розуміли це як підготовку сторони захисту до спроби змінити запобіжний захід Єрмаку.

На цьому тлі Клименко з іронією розповів про ідею створити своєрідний проєкт «Прокурор+» – за аналогією з «Адвокат+», з яким пов'язана діяльність Єрмака.

«Ми паралельно виношуємо ідею, працюємо над нею, щоб створити прокурор плюс, щоб військові, на яких тиснуть, щоб вони звертались до адвокат плюс, або стояли в оцих фотографіях за адвокат плюс, могли поскаржитися нам, ми будемо гарантувати повну анонімність, тому подібне», – заявив Клименко.

Водночас керівник САП пояснив, що перевірка того, наскільки Єрмак дійсно необхідний військовим і як часто він їздить до них, не є предметом розслідування антикорупційних органів. На його думку, суд може запросити авторів відповідних листів і з'ясувати, чому виникла потреба саме в участі Єрмака.

Раніше керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко прокоментував можливе походження коштів, які вносили як заставу за колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Він не став висувати версій про джерело грошей, наголосивши, що для висновків необхідно спочатку зібрати факти.

За його словами, САП планує перевіряти походження застав у різних кримінальних провадженнях. Для цього антикорупційні органи звертаються до Служби фінансового моніторингу, щоб простежити весь ланцюжок руху коштів – від їхньої появи у фінансовій системі до внесення на рахунок Вищого антикорупційного суду.