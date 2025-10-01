Головна Країна Події в Україні
Росіяни вдарили по харківському ринку «Барабашово»: з'явились фото наслідків

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
РФ атакувала найбільший ринок Східної Європи
фото: Думка

Площа пожежі на ринку складає близько 500-700 кв. метрів

Цієї ночі російські окупанти обстріляли Харків керованими авіабомбами та ракетами. У місті зафіксовано влучання, через обстріл виникли пожежі. Під ворожим ударом опинився місцевий ринок «Барабашово», який є найбільшим ринком Східної Європи. Фото з наслідками опублікувало місцеве видання «Думка», передає «Главком».

Повідомляється, що масштабна пожежа охопила сотні квадратних метрів.

фото: Думська

В результаті ворожого обстрілу було сильно пошкоджено ринок «Барабашово». Пожежа охопила величезну площу, сотні квадратних метрів. За повідомленням директора міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких, площа пожежі на ринку у Київському районі Харкова складає близько 500-700 кв. метрів.

фото: Думська

Дим від пожежі видно з усіх куточків міста. На місці події працюють рятувальні служби для ліквідації вогню.

фото: Думська

Як повідомлялось, у ніч на 1 жовтня російські терористи обстріляли Харків. 

Внаслідок влучань КАБів по Салтівському та Київському районах Харкова сталося значне руйнування приватних будинків, гаражів, а також виникли пожежі. Окрім цього, загорілися торгові павільйони на одному з міських ринків, площа яких склала близько 500 квадратних метрів.

Теги: Харків пожежа обстріл

Події в Україні

Атака на Харків: головне за ніч
Атака на Харків: головне за ніч
