Росіяни вдарили по харківському ринку «Барабашово»: з'явились фото наслідків

Площа пожежі на ринку складає близько 500-700 кв. метрів

Цієї ночі російські окупанти обстріляли Харків керованими авіабомбами та ракетами. У місті зафіксовано влучання, через обстріл виникли пожежі. Під ворожим ударом опинився місцевий ринок «Барабашово», який є найбільшим ринком Східної Європи. Фото з наслідками опублікувало місцеве видання «Думка», передає «Главком».

Повідомляється, що масштабна пожежа охопила сотні квадратних метрів.

Росіяни вдарили по харківському ринку «Барабашово» фото: Думська

В результаті ворожого обстрілу було сильно пошкоджено ринок «Барабашово». Пожежа охопила величезну площу, сотні квадратних метрів. За повідомленням директора міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких, площа пожежі на ринку у Київському районі Харкова складає близько 500-700 кв. метрів.

Росіяни вдарили по харківському ринку «Барабашово» фото: Думська

Дим від пожежі видно з усіх куточків міста. На місці події працюють рятувальні служби для ліквідації вогню.

Площа пожежі на ринку у Київському районі Харкова складає близько 500-700 кв. метрів фото: Думська

Як повідомлялось, у ніч на 1 жовтня російські терористи обстріляли Харків.

Внаслідок влучань КАБів по Салтівському та Київському районах Харкова сталося значне руйнування приватних будинків, гаражів, а також виникли пожежі. Окрім цього, загорілися торгові павільйони на одному з міських ринків, площа яких склала близько 500 квадратних метрів.