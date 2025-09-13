Головна Країна Кримінал
Завищенні премії конвертували у готівку і ділилися з мером. Скандал на Хмельниччині

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Завищенні премії конвертували у готівку і ділилися з мером. Скандал на Хмельниччині
Низка депутатів Полонської міськради підтвердили махінації з преміями
фото: depositphotos.com

У помешканні керуючої справами виконкому Лідії Савіцької вилучено готівку, яку раніше вона не декларувала

Поліція Хмельниччини розслідує кримінальне провадження за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами Полонської міської ради при виділенні коштів на преміювання працівників цієї ради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За даними досудового розслідування, голова Полонської міської ради Франц Скримський, змовившись із своїми трьома заступниками, керуючою справами виконкому і головним бухгалтером, налагодили протиправний механізм використання коштів місцевого бюджету. Суть «схеми» виглядала так: міський голова видавав розпорядження про преміювання працівників Полонської міськради. Потім підлеглі частину премій переводили у готівку і приносили до службового кабінету головного бухгалтера. Далі головбух віддавала зібрані кошти особисто міському голові у його кабінеті.

Крім того, троє заступників мера і керуюча справами також обготівковували отримані премії і половиною сум ділилися з мером.

У матеріалах кримінального провадження зазначено, що слідство допитало як свідків низку депутатів Полонської міської ради, які підтвердили факти зловживання службовим становищем посадовими особами цієї ради при виділення та отриманні премій до заробітної плати.

«Такі протиправні дії фігурантів провадження завдають тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам та збитків місцевому бюджету у великих розмірах», – вважають правоохоронці.

Як стало відомо «Главкому», 27 серпня відбулися одночасні обшуки у помешканнях керівництва Полонської міської ради. Слідчі вилучили їхні мобільні телефони, які згодом арештував суд. Також правоохоронці натрапили на суми готівки у будинку керуючої справами виконкому Лідії Савіцької. Йдеться про $49,3 тис. і 7,1 тис. євро. Іще у цій же оселі було виявлено предмет, схожий на обріз мисливської рушниці. Наразі Феміда арештувала вилучені гроші та зброю.

Що цікаво: у жодній електронній декларації, які з 2017 року подає Лідія Савіцька, немає згадок про готівку та зброю.

Як повідомляв «Главком», голова Кіровоградської обласної ради Юрій Дрозд подарував квартиру синові Олексію, який очолює департамент забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки (БЕБ). Ідеться про житло площею 84,8 кв. м у Києві вартістю 4,95 млн грн. Власником цієї нерухомості син-«бебівець» став 25 липня на підставі договору дарування, який посвідчив приватний нотаріус із Кропивницького.

