У Харкові депутат від ОПЗЖ організував схему для ухилення від мобілізації

Депутат та дві його спільниці отримали підозри

Згідно зі схемою, чоловіки призовного віку, вдаючи із себе студентів, незаконно отримували відстрочку від мобілізації

Прокуратура Харківщини викрила оборудку з «фіктивними студентами». За даними слідства, її організував депутат обласної ради від нині забороненої партії ОПЗЖ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Правоохоронці стверджують, що 46-річний проректор одного з провідних харківських університетів разом із двома спільницями виготовляли підроблені документи та вносили неправдиві дані до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, щоб чоловіки призовного віку незаконно отримували відстрочку від мобілізації. Він також є позафракційним депутатом Харківської обласної ради VIII скликання.

Спільниці депутата отримали підозри фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Фактично жоден із «студентів» не відвідував занять і не складав іспитів – навчання існувало лише на папері. За даними прокуратури, схема мала системний характер, нині встановлюється точна кількість осіб, які ухилялися від обов’язків під прикриттям «навчання».

Правоохоронці провели 36 обшуків за місцями роботи та проживання учасників схеми. Було вилучено документи, чорнові записи та мобільні телефони, що підтверджують протиправну діяльність.

Депутат та дві його спільниці отримали підозри у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України). Депутату вже обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки, Державне бюро розслідувань та Національна поліція ліквідували 11 нових схем ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у різних регіонах України затримано 23-х осіб.

Раніше столичні правоохоронці затримали ділка, який за $15 тис. допоміг зняти військовозобов’язаного з розшуку та фіктивно працевлаштував його на підприємство заради бронювання та виїзду за кордон. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочинної схеми.