Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Харкові депутат від ОПЗЖ організував схему для ухилення від мобілізації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Харкові депутат від ОПЗЖ організував схему для ухилення від мобілізації
Депутат та дві його спільниці отримали підозри
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Згідно зі схемою, чоловіки призовного віку, вдаючи із себе студентів, незаконно отримували відстрочку від мобілізації

Прокуратура Харківщини викрила оборудку з «фіктивними студентами». За даними слідства, її організував депутат обласної ради від нині забороненої партії ОПЗЖ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Правоохоронці стверджують, що 46-річний проректор одного з провідних харківських університетів разом із двома спільницями виготовляли підроблені документи та вносили неправдиві дані до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, щоб чоловіки призовного віку незаконно отримували відстрочку від мобілізації. Він також є позафракційним депутатом Харківської обласної ради VIII скликання.

У Харкові депутат від ОПЗЖ організував схему для ухилення від мобілізації фото 1
Спільниці депутата отримали підозри
Спільниці депутата отримали підозри
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Фактично жоден із «студентів» не відвідував занять і не складав іспитів – навчання існувало лише на папері. За даними прокуратури, схема мала системний характер, нині встановлюється точна кількість осіб, які ухилялися від обов’язків під прикриттям «навчання».

Правоохоронці провели 36 обшуків за місцями роботи та проживання учасників схеми. Було вилучено документи, чорнові записи та мобільні телефони, що підтверджують протиправну діяльність.

Депутат та дві його спільниці отримали підозри у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України). Депутату вже обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки, Державне бюро розслідувань та Національна поліція ліквідували 11 нових схем ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у різних регіонах України затримано 23-х осіб.

Раніше столичні правоохоронці затримали ділка, який за $15 тис. допоміг зняти військовозобов’язаного з розшуку та фіктивно працевлаштував його на підприємство заради бронювання та виїзду за кордон. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочинної схеми.

Читайте також:

Теги: Опозиційна платформа — За життя депутат Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі всі пожежі локалізовані, і тривають роботи з ліквідації наслідків
Атака на Харків: рятувальники показали руйнування після ударів ракетами
Вчора, 06:21
Проведена судова лінгвістична експертиза, яка підтвердила злочинний та протиправний характер її текстів
На Одещині депутатка постане перед судом за дописи у соцмережах
30 вересня, 06:28
Ексдепутата Європарламенту звинувачено в отриманні хабарів від РФ – Reuters
Ексдепутата Європарламенту звинувачено в отриманні хабарів від РФ – Reuters
27 вересня, 06:29
У Харкові зафіксовано влучання ворожого БпЛА в дах магазину меблів
Зеленський провів військову нараду, РФ вдарила по Харкову. Головне за 26 вересня
26 вересня, 21:07
У 2014 році Чорновол було обрано народним депутатом VIII скликання
ЦВК визнала Тетяну Чорновол народною депутаткою
18 вересня, 15:44
Затриманим загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна
На Буковині та Харківщині затримано диверсантів, які палили авто ЗСУ та об’єкти залізниці
16 вересня, 13:45
У травні 2021 року суд виправдав екснардепа і визнав невинуватим. Цей вирок оскаржила прокуратура
Антикорупційний суд узявся за екснардепа Левуса, який під час розгляду справи мобілізувався до війська
14 вересня, 10:00
Інститут у Харкові брав участь у створенні перших радянських атомних бомб
Удари РФ по ядерному об'єкту в Харкові можуть призвести до радіаційного забруднення – NYT
12 вересня, 09:47
У Харкові відбувається ЛГБТ‑прайд на автомобілях
У Харкові відбувається ЛГБТ‑прайд на автомобілях
6 вересня, 13:23

Кримінал

У Харкові депутат від ОПЗЖ організував схему для ухилення від мобілізації
У Харкові депутат від ОПЗЖ організував схему для ухилення від мобілізації
У Кривому Розі чоловік порізав ножем військовослужбовців ТЦК
У Кривому Розі чоловік порізав ножем військовослужбовців ТЦК
Прокурори масово повертають собі скасовану інвалідність? Адвокат вказав на прогалини у законодавстві
Прокурори масово повертають собі скасовану інвалідність? Адвокат вказав на прогалини у законодавстві
Прокурори-інваліди беруть реванш: хіт-парад судових справ
Прокурори-інваліди беруть реванш: хіт-парад судових справ
Правоохоронці викрили нові схеми ухилення від мобілізації в пʼяти областях
Правоохоронці викрили нові схеми ухилення від мобілізації в пʼяти областях
СБУ оголосила підозру російському генералу, який командував підривом Каховської ГЕС
СБУ оголосила підозру російському генералу, який командував підривом Каховської ГЕС

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua