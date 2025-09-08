ДБР викрило збитки на понад 7 млрд грн: статистика за 2025 рік

ДБР викрило збитки державі на понад 7 млрд грн та повернуло до бюджету 220 млн

Упродовж січня – серпня 2025 року Державне бюро розслідувань задокументувало кримінальні правопорушення, які завдали державі збитків на понад 7,1 млрд грн. За вісім місяців поточного року було задокументовано факти одержання неправомірної вигоди на суму понад 34 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Як зазначає ДБР, з метою відшкодування збитків слідчі наклали арешт на майно підозрюваних загальною вартістю 1,744 млрд грн. Завдяки роботі ДБР до державного бюджету вже реально повернуто понад 220 млн грн.

інфорграфіка: ДБР

У ДБР зазначили, що їхня робота спрямована на боротьбу зі злочинами, які підривають бюджет та обороноздатність України.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України повідомили про підозру колишньому директору з енергоефективності та управління майном «Групи Нафтогаз». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, посадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, передчасно підписав договір оренди адміністративної будівлі у Києві ще до завершення ремонтних робіт у приміщенні. Внаслідок цього держава втратила більш як 26 млн грн.

До слова, на Рівненщині працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ викрили керівника одного з надлісництв філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» на вимаганні хабаря. За даними слідства, посадовець вимагав у підрядника 3 млн грн за можливість працювати та перемагати в тендерах.

Як відомо, працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо одного з посадовців Територіального центру комплектування в Івано-Франківській області. Він свідомо вносив неправдиві відомості до автоматизованої системи, щоб фіктивно підвищити показники мобілізації. Обвинувальний акт вже скеровано до суду.