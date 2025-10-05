Головна Країна Події в Україні
Харків під масованою атакою дронів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Харків під масованою атакою дронів
Дрони атакують Харків
фото з відкритих джерел

Інформація щодо наслідків зʼясовується

Увечері 5 жовтня у Харкові пролунала серія потужних вибухів. За повідомленням моніторингових каналів, у міті прогриміло щонайменше 12 вибухів, пише «Главком».

Мер Харкова підтвердив атаку та зазначив, що місто опинилось під масованим обстрілом ворожих дронів.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що інформація щодо наслідків зʼясовується.

«Загроза з повітря зберігається. Не покидайте укриттів до відбою тривоги. Бережіть себе!», – додав він.

Зауважимо, що у ніч на 5 жовтня російські війська здійснили черговий масований удар, ціллю якого стали цивільні об’єкти газової інфраструктури, що мають критичне значення для проходження зимового періоду. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабну нічну російську атаку, яка охопила значну частину країни. Агресор застосував комбінований удар із застосуванням понад 50 ракет та близько 500 ударних дронів, включаючи крилаті ракети, «Шахеди» та «Кинджали». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Під ударом опинилися: Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області.

«Станом на зараз відомо про близько 10 людей, які постраждали через атаку. На жаль, пʼятеро загинуло. Щирі співчуття всім, хто втратив рідних через цей терор», - розповів Зеленський.

Президент наголосив, що росіяни знову цілеспрямовано били по інфраструктурі, яка забезпечує нормальне життя для людей.

Події в Україні
Харків під масованою атакою дронів
Лінія фронту станом на 5 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 5 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Україна вже використовує ракети «Фламінго» для ударів по Росії – The Economist
Україна вже використовує ракети «Фламінго» для ударів по Росії – The Economist
Над заходом України під час удару РФ фіксували китайські супутники. Як це прокоментував Пекін
Над заходом України під час удару РФ фіксували китайські супутники. Як це прокоментував Пекін
Підрозділ, який атакував дронами Кремль, розформовують. У ситуацію втрутився Мадяр
Підрозділ, який атакував дронами Кремль, розформовують. У ситуацію втрутився Мадяр
Росіяни навчилися обходити Patriot? Повітряні сили пояснили ситуацію
Росіяни навчилися обходити Patriot? Повітряні сили пояснили ситуацію

