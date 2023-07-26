ДБР повідомило про подальшу долю Рабіновича

ДБР повідомило про підозру екснардепу Рабіновичу шляхом скерування запиту про міжнародну допомогу до Ізраїлю

Наразі Вадим Рабінович переховується в Ізраїлі, тож його оголосять у розшук

Співголову нині забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадима Рабіновича планують оголосити у розшук. Йому повідомили про підозру у держзраді, але сам політик переховується в Ізраїлі. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону «Єдині новини».

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Сап’ян розповіла, що Рабіновичу повідомили про підозру шляхом скерування запиту про міжнародну допомогу до Ізраїлю.

«Тобто, ми знаємо, що він перебуває на території саме цієї країни. Ми звернулися про юридичну допомогу і таким чином передали йому підозру. Наступні етапи – це обрання запобіжного заходу та оголошення його у розшук», – сказала Сап'ян.

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Вона зазначила, що Рабіновичу оголосили про підозру тільки зараз, бо надійшли результати експертиз, зокрема лінгвістичних щодо заяв політика у його виступах.

Нагадаємо, що 26 липня ДБР оголосило підозру екснардепу від «ОПЗЖ» Рабіновичу. За даними слідства, Рабінович розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн ЄС антиукраїнську пропагандистську інформацію. ДБР стверджує, що Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

3 листопада 2022 року Рада забрала мандат у Вадима Рабіновича на підставі позбавлення його громадянства України указом президента Володимира Зеленського.