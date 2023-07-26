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ДБР оголосило підозру екснардепу від «ОПЗЖ» Рабіновичу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ДБР оголосило підозру екснардепу від «ОПЗЖ» Рабіновичу
Рабіновичу оголосили підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу
фото з відкритих джерел

За даними слідства, Рабінович розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн ЄС антиукраїнську пропагандистську інформацію

Правоохоронці оголосили про підозру в державній зраді колишньому народному депутату від «ОПЗЖ» Вадиму Рабіновичу. Йому може загрожувати до 15 років тюрми, але наразі підозрюваний переховується за кордоном. Про це повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

За даними слідства, Рабінович розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

ДБР стверджує, що Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. 

Слідчі додають, що пропагандистська діяльність колишнього депутата допомагала керівництву Росії досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Так, Рабіновичу оголосили підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

За інформацією слідства, колишній депутат наразі переховується за кордоном. Повідомлення про підозру здійснили шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль.

Нагадаємо, 3 листопада 2022 року Рада забрала мандат у Вадима Рабіновича на підставі позбавлення його громадянства України указом президента Володимира Зеленського.

До слова, вперше за історію українського парламентаризму за рік повномасштабної війни Росії проти України рекордна кількість нардепів – 17 – достроково втратили мандати.

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Теги: Вадим Рабінович депутат Опозиційна платформа — За життя державна зрада ДБР

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