ДБР оголосило підозру екснардепу від «ОПЗЖ» Рабіновичу

За даними слідства, Рабінович розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн ЄС антиукраїнську пропагандистську інформацію

Правоохоронці оголосили про підозру в державній зраді колишньому народному депутату від «ОПЗЖ» Вадиму Рабіновичу. Йому може загрожувати до 15 років тюрми, але наразі підозрюваний переховується за кордоном. Про це повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

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За даними слідства, Рабінович розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

ДБР стверджує, що Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

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Слідчі додають, що пропагандистська діяльність колишнього депутата допомагала керівництву Росії досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Так, Рабіновичу оголосили підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

За інформацією слідства, колишній депутат наразі переховується за кордоном. Повідомлення про підозру здійснили шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль.

Нагадаємо, 3 листопада 2022 року Рада забрала мандат у Вадима Рабіновича на підставі позбавлення його громадянства України указом президента Володимира Зеленського.

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До слова, вперше за історію українського парламентаризму за рік повномасштабної війни Росії проти України рекордна кількість нардепів – 17 – достроково втратили мандати.