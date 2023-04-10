Палку захисницю УПЦ МП Кохановську забрали на допит до СБУ (відео)

Під час виселення Московської церкви з Києво-Печерської лаври Вікторія Кохановська відзначилася скандальними заявами про поділ України

Активну фанатку Московської церкви Вікторію Кохановську забрали на допит в СБУ. Жінка відзначилася під час мітингів прихильників УПЦ МП під Києво-Печерською лаврою.

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Як розповіла Вікторія у коментарі в одному із релігійних видань, у повістці написано лише, що вона проходить свідком у справі, проте невідомо, що за справа, у повістці вказано лише номер провадження – усі подробиці засекречені через режим воєнного часу.

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Відомо, що 39-річна Вікторія Кохановська родом із Кам'янця-Подільського Хмельницької області.

Відома прихильниця Московського патріархату Вікторія Кохановська

У вересні 2022 року вона зареєструвала громадську організацію для підтримки Московського патріархату «Жіноча сила України».

Наприкінці жовтня 2022 року Кохановська подала до органів Національної поліції Київської області понад 50 заяв про нібито «переслідування» вірян УПЦ МП.

Під час виселення Московської церкви зі стін Києво-Печерської лаври Вікторія Кохановська відзначилася низкою антиукраїнських заяв. Зокрема жінка заявила про поділ України, тому що, на її думку, саме Московська церква була «душею України».

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«Це все закінчиться ліквідацією влади в Україні. Ніякої влади в Україні не буде! Бо Українська православна церква є душею українського народу. Якщо ви хочете знати, що буде далі, то Буковина відійде до Румунії, Закарпаття відійде до Угорщини, а до Польщі відійде Львів, Тернопіль та Івано-Франківськ!» – викрикувала Кохановська.

Нагадаємо, що нещодавно митрополит Онуфрій визнав, що має російське громадянство та пояснив, чому не відмовився від нього.