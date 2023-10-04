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Суд призначив запобіжний захід меру Сум, підозрюваному в хабарництві

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд призначив запобіжний захід меру Сум, підозрюваному в хабарництві
фото: СБУ

ВАКС частково задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро

Антикорупційний суд обрав запобіжний захід меру Сум Олександру Лисенку. Суддя дозволив внести заставу. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Лисенка антикорупційний суд залишив під вартою до 2 грудня 2023 року із можливістю внесення застави у розмірі 3 млн гривень.

У САП зазначили, що ВАКС частково задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро.

Нагадаємо, 2 жовтня СБУ затримала мера Сум Олександра Лисенка й очільника Департаменту інфраструктури міськради, як стверджують правоохоронці, «на гарячому» – в момент одержання частини хабаря, а саме 1,4 млн гривень. Загалом цього року мер нібито вже отримав 2,1 млн грн хабаря.

Як з'ясували правоохоронці, посадовці вимагали неправомірну вигоду за вирішення питання про встановлення виконавчим комітетом Сумської міської ради для юридичної особи нового економічно обґрунтованого тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності підприємством.

НАБУ і САП повідомили міському голові Сум та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн.

Теги: Суми мер суд

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