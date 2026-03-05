Суд продовжив арешт фігуранту справи «Мідас» Миронюку

Ексраднику міністра енергетики продовжили строк дії запобіжного заходу до 3 травня 2026 року

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду у четвер, 5 березня, продовжив строк тримання під вартою Ігорю Миронюку на два місяці, але зменшив розмір застави з 126 млн грн до 100 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення Вищого антикорупційного суду.

У повідомленні суду йдеться, які процесуальні обовʼязки покладаються на підозрюваного в разі внесення застави:

прибувати детектива, прокурора, суду за першою вимогою;

не відлучатися за межі Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Як повідомляється, під час судового засідання прокурор наполягав залишити в силі попередній запобіжний захід та не зменшувати розмір застави – 126 млн грн. Адвокати ж Ігоря Миронюка просили повністю відмовити в застосуванні запобіжного заходу.

Зауважимо, правоохоронні органи підозрюють Миронюка в участі у схемі масштабних розкрадань у сфері енергетики.

10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України заявило про спецоперацію «Мідас» із викриття корупції у сфері енергетики. Тоді було затримано п'ятеро підозрюваних.

Серед фігурантів – бізнесмен, якого слідство вважає керівником злочинної організації, ексрадник міністра енергетики й виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки Енергоатома.

Отримали підозру:

бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч ( кодове ім’я Карлсон),

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет),

виконавчий директор з безпеки Енергоатому Дмитро Басов (Тенор)

Олександр Цукерман (Шугармен),

Ігор Фурсенко (Рьошик),

Леся Устименко,

Людмила Зоріна.

«Главком» писав, як 17 лютого у справі про підозру Герману Галущенку адвокат Віталій Свірєпов дуже переймався долею фігуранта справи «Мідас» Ігоря Миронюка на псевдо Рокет. Він – колишній радник міністра енергетики Галущенка і за версією антикорупційних органів, збирав «чорний» кеш із бізнесу (задіяний на підрядах «Енергоатому») і доставляв гроші у «бек-офіс» Міндіча-Цукермана. Із середини листопада 2025-го Миронюк перебуває у київському СІЗО. У лютому цього року Державна служба фінансового моніторингу України заблокувала значну суму коштів, яка передбачалась як застава Рокету.

Варто зауважити, що адвокати Миронюка чомусь дуже бурхливо реагують на публікації засобів масової інформації, в яких Миронюк значиться саме як ексрадник міністра енергетики. Мовляв, Миронюк колись був адвокатом Галущенка і крапка. Втім, правоохоронці і Вищий антикорупційний суд інакше, як ексрадником міністра енергетики його називати не хочуть.

Ще один цікавий момент, Ігоря Миронюка і Германа Галущенка доля давно близько звела. Народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк у своєму розслідуванні повідомив: Миронюк є кумом ексміністра Галущенка. Він хрещений батько однієї з доньок, якій цього року виповнюється 14 років.