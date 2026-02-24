«Я хочу дату». Зеленський чекає від Євросоюзу термінів вступу України

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз без зволікань назвати дату вступу України в ЄС, щоб протягом наступних ще 50 років Росія не змогла блокувати її членство

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз встановити конкретну дату вступу України до об'єднання, назвавши орієнтиром 2027 рік. Про це він заявив у інтерв'ю Financial Times, інформує «Главком».

Зеленський закликав ЄС припинити зволікати і визначити дату вступу України до блоку.

«Я хочу дату. Я прошу про це. Не дозволяймо наступним лідерам або наступному поколінню зіткнутися з ситуацією, коли Росія блокує членство України в ЄС протягом 50 років», – заявив президент України.

За словами глави держави, Україна ставить за мету бути повністю технічно готовою до вступу до кінця 2027 року. Вже у першому півріччі 2026 року Київ розраховує відкрити всі переговорні кластери.

Зауважимо, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос зазначила, що багато держав-членів ЄС також хотіли б бачити Україну в складі блоку у 2027 році.

У грудні 2025 року Україна та ЄС запустили змістовні переговори про вступ в обхід прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Нагадаємо, Євросоюз скорочує дипломатичну місію РФ та забороняє в’їзд російським ексвійськовим. Так, голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що Європейський Союз обмежить чисельність російської дипломатичної місії до 40 осіб.

За словами Каллас, ці заходи спрямовані на боротьбу з російським шпигунством та посилення внутрішньої безпеки Євросоюзу. Вона також додала, що цього року Росія витратить мільярди на кампанії впливу. Каллас закликала перейти від простого моніторингу до активної відсічі ворожим діям у мережі.