За ексочільника управління СБУ в Житомирській області внесено заставу

Володимир Компаніченко очолював Службу безпеки України на Житомирщині з листопада 2023 року

За колишнього очільника Управління Служби безпеки України в Житомирській області Володимира Компаниченка внесли заставу у розмірі 6,9 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Апеляційну палату Вищого антикорупційного суду.

«У вівторок, 3 березня, за ексочільника Управління СБУ в Житомирській області внесли заставу», – повідомила працівниця пресслужби Вищого антикорупційного суду Катерина Шапілова.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для колишнього начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області.

«Апеляційна палата ВАКС залишила в силі ухвалу слідчого судді ВАКС від 27.02.2026 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області (на момент інкримінованих подій). Як альтернативу суд визначив внесення 6 988 800 грн застави», – зазначається у повідомленні.

Зазначається, що за результатами розгляду справи колегія суддів залишила без задоволення апеляційні скарги прокурора та сторони захисту.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

У ВАКС підтвердили, що застава за фігуранта вже внесена, на нього покладено низку обов’язків, зокрема не відлучатися за межі Житомирщини без дозволу, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, носити електронний браслет та ін.

Нагадаємо, Компаніченко підозрюється в розкраданні бюджетних коштів. 27 лютого йому обрали запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою. Володимир Компаніченко очолював Службу безпеки України на Житомирщині з листопада 2023 року. До цього він працював на керівних посадах у центральному апараті Служби безпеки.

За даними слідства та Офісу Генерального прокурора, Компаніченко причетний до схеми розкрадання 1,4 млрд грн, виділених на конструкції для літаків.

«Главком» також писав, що Офіс генерального прокурора спільно з СБУ викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на стратегічно важливий об’єкт – будівництво захисних конструкцій для бойової авіації. Учасниками оборудки виявилися високопосадовці, які намагалися підкупити перевіряльників, щоб приховати неякісне будівництво на суму 1,4 млрд грн.

4 березня 2026 року президент України Володимир Зеленський підписав Указ про звільнення начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області.