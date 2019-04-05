Суд у Павлограді повторно розгляне справу ліквідованого бойовика «Гіві»



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Бойовик Михайло Толстих був вбитий 8 лютого 2017 року в його кабінеті

Після заміни судді судовий розгляд розпочинається спочатку

До повторного розподілу призначено справу щодо звинувачення у тяжких злочинах бойовика «ДНР» Михайла Толстих на прізвисько «Гіві».

Про це повідомлили у прес-службі Павлоградськогог міжрайонного суду.

«В провадженні суду перебуває кримінальне провадження відносно Толстих М.С. відомого, як «Гіві», за обвинуваченням у вчиненні ряду особливо тяжких злочинів», йдеться у повідомленні.

Прес-служба зазначає, що у зв’язку з відрядженням для здійснення правосуддя судді Коненко Т.О. з 29 березня 2019 року, дане кримінальне провадження, розпорядженням керівника суду призначено до повторного розподілу.

Вказане кримінальне провадження призначено до підготовчого судового засідання на 29 травня 2019 року об 11:00, йдеться у повідомленні.

У суді пояснили, що згідно ч. 1 ст. 319 КПК України, у разі якщо суддя позбавлений можливості брати участь у судовому засіданні, він має бути заміненим іншим суддею, який визначається автоматизованою системою документообігу суду.

Зазначається, що після заміни судді судовий розгляд розпочинається спочатку.

30 березня 2018 року стало відомо, що Павлоградський міськрайонний суд викликав на засідання обвинуваченого Михайла Толстих, опублікувавши відповідне повідомлення в офіційній газеті «Урядовий кур’єр».

5 квітня колегія суддів Павлоградського суду вирішила повернути кримінальне провадження проти Толстих стороні обвинувачення, зокрема, зазначивши, що «у розпорядження суддів надійшло повідомлення СБУ про те, що обвинувачений був убитий, однак офіційно цю інформацію СБУ не підтвердила».

Як відомо, бойовик «Гіві» (Михайло Толстих) був ліквідований 8 лютого 2017 року в його кабінеті.

Нагадаємо, головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов заявив, що ватажка батальйону бойовиків «Сомалі» Михайла Толстих вбили під час диверсійної операції українських патріотів.