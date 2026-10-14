Під Харковом розстріляно п'ятьох бійців ЗСУ, поліція шукає росіян, що втекли з полону

Поліція розшукує російських полонених, які втекли з місця утримання на території Харківської області

Трагедія сталася 13 жовтня в другій половині дня: правоохоронці отримали орієнтування

На Харківщині невідомий чоловік відкрив стрілянину по військовослужбовцях ЗСУ. Унаслідок нападу загинули п’ятеро бійців.

Тим часом в області поліція розшукує двох російських військовополонених, які, за попередніми даними, втекли з місця утримання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Стрілянина сталася 13 жовтня в другій половині у селі Кутузівка. За попередніми даними, чоловік, озброєний автоматичною зброєю, підійшов до будинку, де перебували українські військові, та відкрив вогонь. Унаслідок цього один захисник загинув.

Після цього нападник проник до будинку та продовжив стрілянину. За попередньою інформацією, загинули ще четверо військових. Стрілянина тривала близько двох годин, потім озброєний чоловік залишив місце події.

Загалом загинули п'ятеро військовослужбовців ЗСУ. Правоохоронці отримали орієнтування щодо розшуку. За наявною інформацією, на території Харківської області втекли з полону двоє військовослужбовців РФ. Наразі тривають їхні пошуки.

До того ж відомо про поранення українського військовослужбовця в сусідньому селі Момотове.

Варто зазначити, що Харківщина залишається одним із напрямків, де українські прикордонники найчастіше беруть російських військових у полон.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що російські військові потрапляють у полон під час спроб розширити зону контролю в області.