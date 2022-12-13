Суд виніс вирок агентові рашистів, який злив позиції ЗСУ у Краматорську

Місцевий мешканець кликав «русскій мір» і відсидить за це 14 років

14 років за гратами проведе російський агент, який «здавав» позиції ЗСУ у Краматорську. Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на східному фронті, інформує пресслужба установи.

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Серед основних його завдань було виявлення бойових позицій ЗСУ та Національної гвардії в районі Краматорська. Крім того, він передавав місця перебування та маршрути переміщення співробітників українських правоохоронних органів на території регіону.

Зловмисника затримали в результаті спецоперації контррозвідки СБУ на Донеччині у травні цього року. У нього вилучено мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом.

Суд призначив йому покарання у вигляді 14 років ув’язнення.

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За даними слідства, поплічником окупантів є місцевий житель, якого після початку повномасштабного вторгнення завербував представник спецслужб РФ. У поле зору агресора потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлював серед оточуючих.

Зловмисник розповідав про «швидке» захоплення українського міста і встановлення там московського режиму. За вказівкою загарбників він об’їжджав територію райцентру і фіксував переміщення українських військ. Отриману інформацію агент передавав своєму російському куратору у вигляді позначок геолокацій на електронних картах. Для комунікації використовували анонімні месенджери. За це зловмисник отримував гроші з країни-агресора. Сума залежала від актуальності та важливості розвідувальних відомостей.

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фото: СБУ

У результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ своєчасно викрили російського агента і задокументували його злочинні дії. Тим самим зірвали плани ворога щодо використання розвідданих для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по Краматорську.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за у наданні державі-агресору допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України.

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Нагадаємо, СБУ викрила організаторів «приєднання» Луганщини до РФ: серед них учасники переговорів у Мінську.