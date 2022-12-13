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Суд виніс вирок агентові рашистів, який злив позиції ЗСУ у Краматорську

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Суд виніс вирок агентові рашистів, який злив позиції ЗСУ у Краматорську
Зловмисник отримував гроші за зраду 
фото: СБУ

Місцевий мешканець кликав «русскій мір» і відсидить за це 14 років 

14 років за гратами проведе російський агент, який «здавав» позиції ЗСУ у Краматорську. Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на східному фронті, інформує пресслужба установи.

Серед основних його завдань було виявлення бойових позицій ЗСУ та Національної гвардії в районі Краматорська. Крім того, він передавав місця перебування та маршрути переміщення співробітників українських правоохоронних органів на території регіону.

Зловмисника затримали в результаті спецоперації контррозвідки СБУ на Донеччині у травні цього року. У нього вилучено мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом. 
Суд призначив йому покарання у вигляді 14 років ув’язнення.

Суд виніс вирок агентові рашистів, який злив позиції ЗСУ у Краматорську фото 1

За даними слідства, поплічником окупантів є місцевий житель, якого після початку повномасштабного вторгнення завербував представник спецслужб РФ. У поле зору агресора потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлював серед оточуючих.

Зловмисник розповідав про «швидке» захоплення українського міста і встановлення там московського режиму. За вказівкою загарбників він об’їжджав територію райцентру і фіксував переміщення українських військ. Отриману інформацію агент передавав своєму російському куратору у вигляді позначок геолокацій на електронних картах. Для комунікації використовували анонімні месенджери. За це зловмисник отримував гроші з країни-агресора. Сума залежала від актуальності та важливості розвідувальних відомостей.

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фото: СБУ

У результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ своєчасно викрили російського агента і задокументували його злочинні дії. Тим самим зірвали плани ворога щодо використання розвідданих для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по Краматорську.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за у наданні державі-агресору допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України. 

Нагадаємо, СБУ викрила організаторів «приєднання» Луганщини до РФ: серед них учасники переговорів у Мінську.

Теги: гроші телефон Донеччина державна зрада

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