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Суд визнав телефон священника Московської церкви знаряддям злочину: що він робив

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Суд визнав телефон священника Московської церкви знаряддям злочину: що він робив
Мобільний телефон, з якого священник робив публікації у Facebook, конфіскують у дохід держави як знаряддя злочину
фото з відкритих джерел

Священника оштрафували на 8500 гривень

Конотопський міськрайонний суд Сумської області визнав настоятеля Петро-Павлівського храму УПЦ (в єдності з МП) села Салтикове винним у розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті, а також образі почуттів громадян у звʼязку з їхніми релігійними переконаннями. Про це повідомляє Релігійна правда.

Із вересня 2023 і до початку квітня 2024-го на своїй сторінці у Facebook священник репостив матеріали, які зображували керівництво і прихожан Православної Церкви України у виключно негативному світлі.

«В этот раз, одиозный митрополит отпраздновал по старому стилю» Рождество Пресвятой Богородицы»; «И это бесовское действо, это ломки души, они называют музыкой и искусством? ПЦУ в своїм репертуаре…»; «Цель думаю, была одна в очередной раз осквернить Лавру», – ішлося у публікаціях.

Також настоятель поширив відеоролик із монологом дівчини: «Це злість, агресивна сила, відбирання/присвоєння чужого, це не збудувати своє, а прийти силою, зі зброєю, з болгаркою, сльозогінним газом… забрати храми УПЦ, на все готове. Це мародерство».

В іншому відео двоє молодиків провоктивними рухами тілом демонструють своє негативне ставлення до віруючих і вигукують: «Це прихильники ПЦУ… Біснуваті, недоумки…?!! Послухайте, що вони вигукують… Цього вам не покажуть у марафоні «Єдині новини».

Ще один поширений відеоролик супроводжується текстом: «Священик, автор YouTube-каналу BORODA розповідає, як його вербували до ПЦУ та чим усе закінчилося».

Ці публікації переглянув громадянин, його почуття були ображені, він звернувся до правоохоронних органів, і його визнали потерпілим.

У підготовчому судовому засіданні настоятель вину визнав повністю, говорив про щире розкаяння і просив затвердити угоду про примирення із потерпілим.

Священника оштрафували на 8500 гривень. Мобільний телефон, з якого він робив публікації у Facebook, конфіскують у дохід держави як знаряддя злочину.

До слова, Хустська єпархія Московської церкви заборонила проводити богослужіння своєму священнику Віктору Шпільці. Причиною цьому стало поширення відео у соцмережах, на якому він демонструє свої статеві органи.

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Теги: телефон відео Рождество єпархія священник Єдині новини законопроєкт

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