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Микола Княжицький Народний депутат України

Московська церква в Україні. Є лише одне легальне вирішення

glavcom.ua
РПЦ офіційно проголошує священну війну проти України та щодня агітує за вбивства українців
колаж: glavcom.ua

«Ми розуміємо, що кожна церква, пов’язана з Росією, по суті є офіційним представництвом РПЦ в Україні»

Лише 685 українських церков офіційно розірвали зв’язки з РПЦ від початку великої війни. З більш ніж восьми тисяч, які діяли в України станом на кінець лютого 2022 року.

Ця статистика є найкращим показником реального бажання влади боротись проти російського впливу. Можна прийняти ще десяток рішень РНБО, сотню президентських указів та оприлюднити мільйони пресрелізів про «унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із РПЦ релігійних організацій». Але ми розуміємо, що кожна з цих восьми тисяч пов’язаних з Росією церков, по суті є офіційним представництвом РПЦ в Україні.

РПЦ, яка офіційно проголошує священну війну проти України та щодня агітує за вбивства українців. Якщо влада не бачить в цьому проблеми, то чи буде проблемою якщо яке-небудь ФСБ вирішить офіційно зареєструвати свою дочірню фірму де-небудь у Волинській області?

У цієї проблеми є лише одне легальне вирішення – має бути закон. Закон, який заборонятиме діяльність РПЦ. Закон, який дозволить виконавчій владі моніторити зв’язки РПЦ з українськими релігійними організаціями, та допомагати їх розривати. Закон, на підставі якого релігійні громади зможуть ініціювати переходи з-під московського управління. Закон, який допоможе вирішити цю проблему у законний спосіб, а не ігнорувати її.

Такий Закон на розгляді Верховної Ради перебуває вже майже півтори роки. Законопроект підготовлений до голосування профільним парламентським комітетом і два місяці апарат Верховної Ради під різними приводами його не оприлюднював. Сподіваюсь, що в травні ми побачимо нарешті цей законопроект в порядку денному парламенту, і Верховна Рада хоч і з великим запізненням, але нарешті прийме такий важливий закон.

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Джерело
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Теги: ПЦУ Московська церква в Україні церква

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Микола Княжицький

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