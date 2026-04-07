Окупанти вдарили дроном по автобусу в центрі Нікополя: троє загиблих, 12 поранених

Автобус під’їжджав до зупинки, коли російські війська цілеспрямовано вдарили по ньому

Уранці російські війська вдарили дроном по маршрутці в Нікополі на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

«Жорстокий удар по цивільному рейсовому транспорту. В час пік, коли люди саме їдуть на роботу. Троє людей загинули, ще 12 отримали поранення», – каже він.

Міністр наголосив, що наразі рятувальникам разом з медиками вдалося деблокувати та врятувати сімох людей. «Росія цілеспрямовано б’є по цивільних. Це не випадковість – це їхня тактика. Свідомі удари по мирних людях. Кожен такий факт документують слідчі», – наголосив глава МВС.

Нагадаємо, російські загарбники понад 10 разів атакували безпілотниками Криворізький, Нікопольський, Павлоградський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів загинув 11-річний хлопчик, ще п’ятеро людей дістали поранення.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували Павлоградський район Дніпропетровської області ударним безпілотником. Ворожий БпЛА влучив поблизу службового автобуса одного з підприємств. Дев’ятеро шахтарів ДТЕК та водій автобуса загинули.

До слова, на Харківщині внаслідок російської атаки пошкоджено рейсовий автобус. Влучання сталося поблизу села Нова Олександрівка Великобурлуцької громади. Через ворожий удар загинув водій, постраждали троє пасажирів.