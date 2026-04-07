Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили дроном по автобусу в центрі Нікополя: троє загиблих, 12 поранених

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вдарили дроном по автобусу в центрі Нікополя: троє загиблих, 12 поранених
Ворог атакував FPV-дроном маршрутку в час пік
фото: ДСНС

Автобус під’їжджав до зупинки, коли російські війська цілеспрямовано вдарили по ньому

Уранці російські війська вдарили дроном по маршрутці в Нікополі на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

«Жорстокий удар по цивільному рейсовому транспорту. В час пік, коли люди саме їдуть на роботу. Троє людей загинули, ще 12 отримали поранення», – каже він.

Міністр наголосив, що наразі рятувальникам разом з медиками вдалося деблокувати та врятувати сімох людей. «Росія цілеспрямовано б’є по цивільних. Це не випадковість – це їхня тактика. Свідомі удари по мирних людях. Кожен такий факт документують слідчі», – наголосив глава МВС.

Нагадаємо, російські загарбники понад 10 разів атакували безпілотниками Криворізький, Нікопольський, Павлоградський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів загинув 11-річний хлопчик, ще п’ятеро людей дістали поранення.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували Павлоградський район Дніпропетровської області ударним безпілотником. Ворожий БпЛА влучив поблизу службового автобуса одного з підприємств. Дев’ятеро шахтарів ДТЕК та водій автобуса загинули.

До слова, на Харківщині внаслідок російської атаки пошкоджено рейсовий автобус. Влучання сталося поблизу села Нова Олександрівка Великобурлуцької громади. Через ворожий удар загинув водій, постраждали троє пасажирів.

Теги: обстріл Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Окупанти вдарили дроном по автобусу в центрі Нікополя: троє загиблих, 12 поранених
Окупанти вдарили дроном по автобусу в центрі Нікополя: троє загиблих, 12 поранених
«Укрпошта» та «Нова пошта» опублікували графік роботи на Великдень
«Укрпошта» та «Нова пошта» опублікували графік роботи на Великдень
Карта бойових дій в Україні станом на 7 квітня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 7 квітня 2026 року
РФ атакувала чотири райони Дніпропетровщини: загинула дитина, є поранені
РФ атакувала чотири райони Дніпропетровщини: загинула дитина, є поранені
Україна вперше випередила РФ за кількістю дронових атак – ABC News
Україна вперше випередила РФ за кількістю дронових атак – ABC News
Втрати ворога станом на 7 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 7 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua