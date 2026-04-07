Росія вбила священника Московської церкви Окушка

glavcom.ua
Окушко буде похований на монастирському кладовищі Свято-Тихвінського жіночого монастиря
фото: eparhia.dp.ua

Окушко перебував у комі, з якої не зміг вийти

У понеділок, 6 квітня, на 62-му році життя внаслідок поранень, отриманих 13 березня під час російського обстрілу, помер клірик Дніпропетровської єпархії Української православної церкви (МП) протоієрей Олексій Окушко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу єпархії.

Деталі смерті клірика

13 березня 2026 року окупанти обстріляли селище Просяна. Унаслідок чого протоієрей Олексій Окушко отримав черепно-мозкове поранення. Після чого був доставлений в Дніпропетровську обласну клінічну лікарню імені І. І. Мечникова. Перебував весь цей час у комі, з якої не зміг вийти.

Служінню протоієрей Олексій Окушко присвятив 32 роки свого життя. Чин відспівування очолить благочинний Дніпровського районного церковного округу протоієрей Василій Бринзей 8 квітня 2026 року у храмі Архістратига Михаїла в селі Волоське Дніпровського району Дніпропетровської області. Початок о 10:00 ранку.

Протоієрей Окушко буде похований на монастирському кладовищі Свято-Тихвінського жіночого монастиря в с. Волоське Дніпровського району Дніпропетровської області.

Що відомо про Окушка

Протоієрей Окушко народився 28 вересня 1964 року в селищі Просяна Покровського району Дніпропетровської області. У 1981 році закінчив середню школу в сел. Просяна. З 1982 по 1984 рр. проходив службу в лавах Радянської армії. У 1987 році закінчив СПТУ – 75.

У 1988 році одружився з Оленою Холод. З 1990 по 1993 рр. навчався в Дніпродзержинському заочному хіміко-технологічному технікумі, навчання в якому закінчив з відзнакою.

19 серпня 1994 року у Спасо-Преображенському кафедральному соборі м. Дніпропетровська був висвячений у сан диякона. 27 вересня 1994 року у Свято-Хрестовоздвиженському храмі сел. Діївка-1, м. Дніпропетровська, був висвячений у сан священника.

З 1994 року Окушко був настоятель храму на честь пророка Божого Іллі с. Катеринівка, Покровського району, Дніпропетровської області. З 1997 по 2001 рр. навчався на заочному відділенні Одеської духовної семінарії.

У 2011 році був призначений кліриком Свято-Знаменського храму при Знаменському жіночому монастирі в с. Вербівське, Синельниківського району Дніпропетровської області. У серпні 2025 р. був звільнений з вищезазначеної посади та призначений кліриком храму «Всіх скорботних Радість» сел. Просяна Синельниківського району Дніпропетровської області.

До слова, у Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу було зруйновано храм Московської церкви в Україні. Снаряд влучив у дах храму, внаслідок чого розпочалася пожежа. 

Зокрема, російські війська атакували Свято-Успенський чоловічий монастир. Унаслідок атаки понівечено будівлі.

