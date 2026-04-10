РФ вдарила по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені

Майже 30 разів ворог атакував три райони області

Унаслідок обстрілів РФ відомо про двох загиблих та трьох поранених

Російські загарбники атакували три райони Дніпропетровщини. Область майже 30 разів опинялася під атакою ворожих безпілотників та артилерії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олександра Ганжу.

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджені багатоповерхівка, приватний будинок, підприємство, авто. Постраждав 74-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.

У Зеленодольській громаді Криворізького району понівечений приватний будинок. У Миколаївській громаді Синельниківського району горів гараж. Пошкоджена автівка.

Також, додав Ганжа, за уточненою інформацією, через учорашню ворожу атаку на Нікопольщину постраждала ще одна людина – 40-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.

На Синельниківщині двоє людей загинули. Також поранений 52-річний чоловік, він госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, майже всю ніч російська армія била по Одесі безпілотниками. Зафіксовано пошкодження об’єкта інфраструктури. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Як повідомлялося, 9 квітня російські окупанти понад 10 разів обстріляли три райони на Дніпропетровщині. Унаслідок ударів ворога постраждали двоє людей.