Удар по ТЕС на Дніпропетровщині. СБУ назвала адмірала, який віддав наказ на атаку

«Калібри» запустили з фрегата у Чорному морі, після атаки офіцера підвищили

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському контр-адміралу, який віддав наказ атакувати Придніпровську ТЕС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Йдеться про Володимира Кузьміна – колишнього командира 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ.

За даними слідства, у жовтні 2022 року він організував ракетний удар по енергетичному об’єкту на Дніпропетровщині. На той момент Кузьмін обіймав посаду командира з’єднання у званні капітана 1-го рангу.

Атака здійснювалася крилатими ракетами морського базування «Калібр-НК», які запустили з фрегата «Адмірал Макаров» у Чорному морі.

У СБУ зазначають, що основною метою удару було знеструмлення значної частини прифронтового Дніпра. Унаслідок атаки під загрозою опинилися житлові будинки, лікарні, школи та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Після цього російське військове керівництво підвищило Кузьміна у званні – він отримав статус контр-адмірала. На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили йому про підозру у вчиненні воєнного злочину. Наразі тривають заходи для його розшуку та притягнення до відповідальності.

Раніше СБУ повідомила про затримання ще чотирьох проросійських агітаторів у різних регіонах країни. За даними слідства, фігуранти поширювали проросійські наративи, виправдовували агресію РФ і закликали до насильницьких дій проти українців.

У Київській області викрили старшого диякона Київської митрополії УПЦ (МП), який у чатах Телеграм-каналів агітував до жорстокого поводження з українськими військовими, що перебувають у полоні.