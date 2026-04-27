Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Удар по ТЕС на Дніпропетровщині. СБУ назвала адмірала, який віддав наказ на атаку

Єгор Голівець
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Українські правоохоронці системно документують злочини російських військових проти цивільної інфраструктури
фото: СБУ

«Калібри» запустили з фрегата у Чорному морі, після атаки офіцера підвищили

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському контр-адміралу, який віддав наказ атакувати Придніпровську ТЕС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Йдеться про Володимира Кузьміна – колишнього командира 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ.

За даними слідства, у жовтні 2022 року він організував ракетний удар по енергетичному об’єкту на Дніпропетровщині. На той момент Кузьмін обіймав посаду командира з’єднання у званні капітана 1-го рангу.

Атака здійснювалася крилатими ракетами морського базування «Калібр-НК», які запустили з фрегата «Адмірал Макаров» у Чорному морі.

У СБУ зазначають, що основною метою удару було знеструмлення значної частини прифронтового Дніпра. Унаслідок атаки під загрозою опинилися житлові будинки, лікарні, школи та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Після цього російське військове керівництво підвищило Кузьміна у званні – він отримав статус контр-адмірала. На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили йому про підозру у вчиненні воєнного злочину. Наразі тривають заходи для його розшуку та притягнення до відповідальності.

Раніше СБУ повідомила про затримання ще чотирьох проросійських агітаторів у різних регіонах країни. За даними слідства, фігуранти поширювали проросійські наративи, виправдовували агресію РФ і закликали до насильницьких дій проти українців.

У Київській області викрили старшого диякона Київської митрополії УПЦ (МП), який у чатах Телеграм-каналів агітував до жорстокого поводження з українськими військовими, що перебувають у полоні.

Читайте також:

Теги: росія окупанти Дніпропетровщина СБУ ТЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua