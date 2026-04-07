Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Передавав РФ дані про новітнє озброєння. На Дніпропетровщині викрито інженера оборонного заводу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Фігуранту повідомлено про підозру в державній зраді
фото: СБУ

За даними слідства, працівник стратегічного оборонного заводу одночасно шпигував для двох спецслужб РФ

На Дніпропетровщині затримано працівника оборонного заводу, якого підозрюють у передачі російським спецслужбам даних про випробування сучасної зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора та Службу безпеки.

За даними слідства, 56-річний співробітник режимно-секретного підрозділу підприємства, що займається розробкою та тестуванням сучасних зразків озброєння, добровільно пішов на співпрацю з представниками російських спецслужб після контакту через месенджер. Як повідомляє СБУ, інженер стратегічного оборонного заводу одночасно шпигував для двох спецслужб РФ: ФСБ та воєнної розвідки.

За матеріалами справи, росіяни завербували посадовця через його сина, який відбуває тюремний термін у Росії за наркозлочини. В обмін на обіцянки амністії ув’язненого посадовець мав зібрати й передати РФ секретні відомості про виконання оборонного замовлення.

Генпрокуратура стверджує, що фігурант передавав росіянам інформацію про випробування іноземних, артилерійських снарядів та одного з ключових для обороноздатності України оперативно-тактичного ракетного комплексу. Також російські спецслужбісти сподівалися отримати від «крота» геолокації високотехнологічних приміщень та виробничої промзони підприємства, по яких готували балістичні удари.

Під час обшуків вилучили комп’ютери, мобільні телефони та електронні носії з технічною документацією оборонного призначення. Фігуранту повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи застави.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила та затримала військовослужбовця Сил безпілотних систем ЗСУ, який співпрацював зі спецслужбами Росії та Білорусі та передавав їм інформацію про українські підрозділи.

До слова, контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного агента російської воєнної розвідки. Зловмисник коригував повітряні атаки РФ по Силах оборони на Покровському напрямку.

Теги: російські агенти Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua