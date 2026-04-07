Передавав РФ дані про новітнє озброєння. На Дніпропетровщині викрито інженера оборонного заводу

За даними слідства, працівник стратегічного оборонного заводу одночасно шпигував для двох спецслужб РФ

На Дніпропетровщині затримано працівника оборонного заводу, якого підозрюють у передачі російським спецслужбам даних про випробування сучасної зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора та Службу безпеки.

За даними слідства, 56-річний співробітник режимно-секретного підрозділу підприємства, що займається розробкою та тестуванням сучасних зразків озброєння, добровільно пішов на співпрацю з представниками російських спецслужб після контакту через месенджер. Як повідомляє СБУ, інженер стратегічного оборонного заводу одночасно шпигував для двох спецслужб РФ: ФСБ та воєнної розвідки.

За матеріалами справи, росіяни завербували посадовця через його сина, який відбуває тюремний термін у Росії за наркозлочини. В обмін на обіцянки амністії ув’язненого посадовець мав зібрати й передати РФ секретні відомості про виконання оборонного замовлення.

Генпрокуратура стверджує, що фігурант передавав росіянам інформацію про випробування іноземних, артилерійських снарядів та одного з ключових для обороноздатності України оперативно-тактичного ракетного комплексу. Також російські спецслужбісти сподівалися отримати від «крота» геолокації високотехнологічних приміщень та виробничої промзони підприємства, по яких готували балістичні удари.

Під час обшуків вилучили комп’ютери, мобільні телефони та електронні носії з технічною документацією оборонного призначення. Фігуранту повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи застави.

