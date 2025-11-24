За хабарі ухвалювали «потрібні» рішення в судах. В Одесі викрито суддю та адвокатку

Зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна

Правоохоронці викрили зловмисників «на гарячому» ‒ після передачі останньої частини неправомірної вигоди

Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро України провели спільну операцію з нейтралізації судових оборудок в Одесі. За результатами комплексних заходів викрито місцевого суддю та адвокатку, які «торгували» судовими рішеннями у місті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними Центру протидії корупції, йдеться про суддю Приморського суду Одеси Дениса Донцова та адвокатку, яка є його близькою родичкою.

Як встановило розслідування, фігуранти запропонували відповідачу у цивільній справі домовитися з суддею одного з районних судів Одеси щодо «потрібної» ухвали. Вартість такої «послуги» становила $10 тис.

За матеріалами справи, першу частину хабаря відповідач мав передати фігурантам як «аванс» до розгляду справи, а другу – безпосередньо перед ухваленням судового рішення. Співробітники СБУ та НАБУ задокументували злочини організаторів схеми та викрили їх «на гарячому» ‒ після передачі останньої частини неправомірної вигоди.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (закінчений замах на підбурювання до пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі). Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників судових махінацій.

Зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, детективи Національного антикорупційного бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили прокурора Офісу генпрокурора та адвокатів. За даними слідства, вони підбурювали одного з підозрюваних до хабаря за закриття кримінальної справи.