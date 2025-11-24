Головна Країна Кримінал
Ексочільник Луганської ОВА, який фігурує в корупційній справі, мобілізувався

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Правоохоронці підозрюють Гайдая у розкраданнях під час закупівель дронів та засобів радіоелектронної боротьби для ЗСУ
Раніше Сергій Гайдай стверджував, що планує вступити до війська

Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що став військовослужбовцем ЗСУ. Він є фігурантом справи про корупцію на закупівлі безпілотників і РЕБ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву ексчиновника.

«Повертаюся на схід. Тепер як військовослужбовець ЗСУ», – написав він.

Раніше під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу ексголова Луганської ОВА заявив, що «коли це все закінчиться», він піде на фронт.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура викрили на хабарі народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України.

Згодом НАБУ повідомило подробиці гучного викриття масштабної корупційної схеми за участю народного депутата при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ. Як інформує «Главком», правоохоронці заявили, що діяла організована злочинна група, до складу якої входили народний депутат України IX скликання, колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова однієї з районних військових адміністрацій, начальник міської військової адміністрації, керівник військової частини Національної гвардії України, а також бенефіціар підприємства та директор компанії-постачальниці безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для ексочільника Мукачівської райдержадміністрації та Луганської ОВА Сергія Гайдая. Йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави 10 млн грн.

До слова, у серпні колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вийшов під заставу.

