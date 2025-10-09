НАБУ та САП повідомили про підозру посадовцю Офісу генпрокурора

За даними слідства, прокурор намагався отримати хабар, аби нібито допомогти закрити одну з кримінальних справ

Детективи Національного антикорупційного бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили прокурора Офісу генпрокурора та адвокатів. За даними слідства, вони підбурювали одного з підозрюваних до хабаря за закриття кримінальної справи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

Як зазначають антикорупційні органи, у період з 10 лютого по 18 вересня 2025 року адвокати, нібито вступивши у злочинну змову з прокурором Офісу генерального прокурора, запропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ вирішити питання про її закриття шляхом підкупу посадових осіб. Кошти призначалися начебто для подальшої передачі прокурорам САП та суддям Вищого антикорупційного суду за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ.

Фігуранти розробили детальний план, який передбачав передачу неправомірної вигоди частинами фото: nabu.gov.ua/НАБУ

«Зловмисники взяли на себе зобов'язання виступити посередниками в отриманні та передачі грошових коштів. Сума неправомірної вигоди, до надання якої підбурювали підозрюваного, за час їхньої злочинної діяльності зросла з початкових $2 млн до $3,5 млн», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, фігуранти розробили детальний план, який передбачав передачу неправомірної вигоди частинами. На момент викриття детективами НАБУ прокурор та адвокати встигли отримати від підозрюваного $200 тис. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх можливих учасників злочинної схеми та документування їхньої протиправної діяльності.

До слова, генеральний прокурор Руслан Кравченко під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань корупції в правоохоронних та судових органах розповів про проблеми із зарплатами прокурорів та «фейкові» інвалідності. Він наголосив на дискримінації в оплаті праці порівняно з іншими держорганами, що, за його словами, змушує прокурорів шукати додаткові «перестраховки».