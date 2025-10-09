Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

НАБУ та САП повідомили про підозру посадовцю Офісу генпрокурора

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
НАБУ та САП повідомили про підозру посадовцю Офісу генпрокурора
фото: nabu.gov.ua/НАБУ

За даними слідства, прокурор намагався отримати хабар, аби нібито допомогти закрити одну з кримінальних справ

Детективи Національного антикорупційного бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили прокурора Офісу генпрокурора та адвокатів. За даними слідства, вони підбурювали одного з підозрюваних до хабаря за закриття кримінальної справи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

Як зазначають антикорупційні органи, у період з 10 лютого по 18 вересня 2025 року адвокати, нібито вступивши у злочинну змову з прокурором Офісу генерального прокурора, запропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ вирішити питання про її закриття шляхом підкупу посадових осіб. Кошти призначалися начебто для подальшої передачі прокурорам САП та суддям Вищого антикорупційного суду за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ.

НАБУ та САП повідомили про підозру посадовцю Офісу генпрокурора фото 1
Фігуранти розробили детальний план, який передбачав передачу неправомірної вигоди частинами
Фігуранти розробили детальний план, який передбачав передачу неправомірної вигоди частинами
фото: nabu.gov.ua/НАБУ

«Зловмисники взяли на себе зобов'язання виступити посередниками в отриманні та передачі грошових коштів. Сума неправомірної вигоди, до надання якої підбурювали підозрюваного, за час їхньої злочинної діяльності зросла з початкових $2 млн до $3,5 млн», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, фігуранти розробили детальний план, який передбачав передачу неправомірної вигоди частинами. На момент викриття детективами НАБУ прокурор та адвокати встигли отримати від підозрюваного $200 тис. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх можливих учасників злочинної схеми та документування їхньої протиправної діяльності.

До слова, генеральний прокурор Руслан Кравченко під час засідання Тимчасової слідчої комісії  Верховної Ради з питань корупції в правоохоронних та судових органах розповів про проблеми із зарплатами прокурорів та «фейкові» інвалідності. Він наголосив на дискримінації в оплаті праці порівняно з іншими держорганами, що, за його словами, змушує прокурорів шукати додаткові «перестраховки».

Читайте також:

Теги: НАБУ корупція в Україні Офіс Генерального прокурора

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тетяні Крупі оголошено підозру у вчиненні двох кримінальних правопорушень
У справі Крупи – несподіваний поворот. Одіозна МСЕКівка може уникнути в’язниці
15 вересня, 18:03
Низка депутатів Полонської міськради підтвердили махінації з преміями
Завищенні премії конвертували у готівку і ділилися з мером. Скандал на Хмельниччині
13 вересня, 11:20
Правоохоронці затримали фігуранта одразу після отримання $500 хабаря
На Тернопільщині затримано голову військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК
23 вересня, 12:07
За словами правоохоронців, обшуки відбуваються з дозволу суду
Обшуки в ексдетективів НАБУ. Служба безпеки назвала мету
25 вересня, 11:09
На Прикарпатті дев’ятьом посадовцям повідомлено про підозру
Генпрокурор повідомив про нові підозри посадовцям держпідприємства «Ліси України»
17 вересня, 10:23
Зловмисники пропонували уникнути призову за $17 тис.
Правоохоронці викрили нові схеми ухилення від мобілізації в пʼяти областях
1 жовтня, 18:02
Юрія Іванющенка підозрюють у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн
НАБУ оголосило у розшук соратника Януковича
18 вересня, 09:59
ЦПК заявив, що закон полегшить життя корупціонерам
Закон, який ускладнить боротьбу з корупцією, набув чинності
18 вересня, 12:59
Досудове розслідування розпочалося на підставі матеріалів СБУ та здійснювалося за оперативним супроводом її співробітників
У столиці викрито суддю на незаконному збагаченні
22 вересня, 19:15

Кримінал

Під час перегляду суми застави забудовниці Молчановій у суді стався курйоз
Під час перегляду суми застави забудовниці Молчановій у суді стався курйоз
НАБУ та САП повідомили про підозру посадовцю Офісу генпрокурора
НАБУ та САП повідомили про підозру посадовцю Офісу генпрокурора
Обшуки в Почаївській лаврі на Тернопільщині: подробиці
Обшуки в Почаївській лаврі на Тернопільщині: подробиці
Справа Фаріон: сусіди мовознавиці дали свідчення
Справа Фаріон: сусіди мовознавиці дали свідчення
Екскерівниця Секретаріату уповноваженого з прав людини отримала підозру
Екскерівниця Секретаріату уповноваженого з прав людини отримала підозру
Суд оголосив вирок експрацівнику ТЦК за побиття вчителя під час перевірки документів
Суд оголосив вирок експрацівнику ТЦК за побиття вчителя під час перевірки документів

Новини

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua